ERC, Rali da Polónia: Mārtiņš Sesks venceu, Hayden Paddon aumentou vantagem no campeoanto | AutoSport

Mārtiņš Sesks/ R. Francis (Škoda Fabia RS Rally2) foram os vencedores do Rali da Polónia, terceira jornada do europeu de ralis da FIA. A dupla da Letónia lutou pela liderança do rali com a dupla Hayden Paddon / John Kennard (Hyundai i20 N Rally2), mas conseguiu uma vitória confortável no final, com o neozelandês a focar-se apenas na conquista de pontos para o campeonato.

Depois da PE 1 ter sido conquistada pela dupla da casa M. Marczyk / S. Gospodarczyk (Škoda Fabia RS Rally2) dando sinais de querer repetir o triunfo do ano passado, mas a luta entre Sesks e Paddon passou a ser o centro das atenções. Na secção de sábado de manhã, Sesks ganhou uma especial, Paddon ganhou duas, na secção da tarde, Sesks atacou e ganhou três especiais, contra apenas uma de Paddon. O dia acabou com Sesks a liderar com mais de 8 segundos de vantagem. No domingo Paddon tentou atacar, mas já sem pneus para conseguir tentar o triunfo passou a gerir o andamento e segurar o segundo lugar com Marczyk a terminar o dia de sábado já a mais de 40 segundos do duo da frente. O top 3 estava assim encontrado.

A Power Stage foi vencida por Mads Østberg- Patrik Barth (Citroën C3 Rally2), que depois de um arranque titubeante, foi subindo na tabela classificativa até terminar no quarto lugar, que roubou a Josh McErlean – John Rowan (Hyundai i20 N Rally2) já no último dia de prova.

Paddon é agora líder isolado do ERC, com Yoann Bonato a faltar à prova e Efrén Llarena a ser apenas décimo.

Resultados AQUI

