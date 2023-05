ERC, Rali da Polónia: Martins Sesks o melhor na batalha de alta velocidade | AutoSport

Mārtiṇš Sesks terminou o primeiro dia do Rali da Polónia na frente, com uma vantagem de 8,2 segundos para Hayden Paddon, após as oito rápidas especiais de terra da primeira etapa. O piloto da Team MRF Tyres ficou a 4,3 segundos do primeiro lugar, em 22º lugar da geral, após a super especial de sexta-feira à noite, na Mikołajki Arena, depois de ter tido uma ligeira saída, mas o letão deixou bem clara a sua intenção ao registar o tempo mais rápido no troço de abertura de sábado, a passagem por Świętajno com 18,58 km, ao passar para o segundo lugar da geral, 0,2 segundos atrás do líder, o piloto da BRC Racing Team, Hayden Paddon.

Paddon, o líder do ERC, que corre num Hyundai i20 N Rally2, respondeu com o tempo mais rápido na SS3 e SS4, mas Sesks manteve-se na luta renhida, a apenas 1,4 segundos de distância, na paragem de assistência a meio do dia, em Mikołajki.

Seguiu-se um trio de tempos mais rápidos do jovem de 23 anos durante a tarde, deixando Sesks e o co-piloto Renars Francis na liderança com o seu Škoda Fabia RS Rally2 por 9,5 segundos, faltando apenas a repetição da super especial Mikołajki Arena. A dupla voltou a adotar uma abordagem cautelosa na super especial, permitindo que Paddon recuperasse 1,3 segundos, mas é pouco provável que isso tenha abalado as intenções de Sesks.

“Não foi mau, ainda há algumas coisas para trabalhar, mas, de certa forma, foi bom em termos de velocidade”, disse Sesks. “Por vezes fui demasiado rápido, outras vezes demasiado lento, é como quando se dança e tudo corre bem. A MRF e a equipa fizeram um excelente trabalho e é por isso que estamos no topo.”

Paddon reconheceu que poderia ter sido mais rápido durante o sábado de manhã, mas explicou que não estava preparado para dar o máximo: “Quando se está a conduzir com o campeonato em mente, é preciso eliminar o máximo de riscos possível”, disse o neozelandês. “Há luta neste momento, mas não podemos pensar nisso até talvez amanhã à tarde. Entretanto, temos de continuar a fazer o nosso próprio rali e continuar a jogar o jogo a longo prazo.”

O vencedor do ano passado, Miko Marczyk, é o terceiro na geral, a 41,4 segundos da liderança, depois de ter perdido tempo devido a um ‘momento’ que saiu de estrada na SS2 e a um problema com uma válvula de escape na SS4. “Gostaríamos de estar na luta pelo topo, mas se eu forçar mais, algo pode acontecer”, disse o herói polaco. “A este nível, este é o meu ritmo, mas amanhã vou tentar mais uma vez.”

A competir na Polónia pela primeira vez, Josh McErlean, da Motorsport Ireland Rally Academy, está a apenas 8,7 segundos de Marczyk, num excelente quarto lugar, mas apenas 1,5 segundos à frente de Mads Østberg.

Oitavo após a etapa da manhã no seu primeiro evento de alta velocidade em terra desde o Rali da Finlândia em 2021, as alterações de configuração para tornar o seu Citroën C3 Rally2 “mais rígido” para a tarde resultaram no terceiro tempo na SS7 e num norueguês muito mais feliz.

Mathieu Franceschi é sexto na geral, apesar de um susto na SS3, quando embateu numa pedra na linha de meta. Mikko Heikkilä, da Racing Factory, ocupa o sétimo lugar, depois de ter dito que o seu carro “deslizou demasiado” durante a manhã. Andrea Mabellini adaptou-se bem ao desafio de conduzir em troços rápidos de terra num carro de Rally2 pela primeira vez, e é oitavo, com Simone Tempestini em nono e Erik Cais a completar o top 10.

O campeão europeu Efrén Llarena é 11º, continuando a “descobrir” o seu Fabia RS Rally2 em pisos de terra. Pontus Tidemand e Simone Campedelli estão em 12º e 13º, com Filip Mareš em 14º, depois de ter rolado a baixa velocidade numa curva à esquerda na quarta especial. O polaco Grzegorz Grzyb completa a lista de marcadores de pontos em 15º lugar da geral, com Dennis Rådström um lugar atrás, depois de ter relatado uma falta de potência.

Tom Kristensson teve um sábado para esquecer, parando na SS2 para mudar um pneu danificado, antes de se atrasar ainda mais quando a caixa do seu Citroën C3 Rally2 ficou ‘presa’. Mas a situação pioraria para o campeão polaco quando se retirou com um braço de direcção partido depois de ter batido numa pedra na especial seguinte. Optou por não recomeçar no segundo dia.

Quatro troços, cada uma com duas passagens, constituem o desafio da etapa decisiva de hoje, que começa com as passagens por Barczewo (10,73 km) a partir das 08:05 e Biskupiec (12,30 km) a partir das 08:55. As equipas regressam a Mikołajki através das especiais de Gmina Mrągowo (9,14 km) e Mikołajki (6,68 km). Mikołajki é uma versão extensivamente reformulada da especial de Mikołajki Max utilizada anteriormente. As especiais da manhã de domingo são repetidas à tarde, com Gmina Mrągowo a formar a Power Stage, que vale pontos, a partir das 17h05.

