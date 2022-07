ERC/Rali da Letónia: Triunfo de Mārtiņš Sesks | AutoSport

Mārtiņš Sesks venceu o Rali da Letónia/Tet Rally Liepāja assegurando uma vitória histórica em casa.

O herói da cidade natal, que passou recentemente do ERC Open para a categoria principal do ERC, liderou a ‘sua’ prova do início ao fim no seu novo Škoda Fabia Rally2 da MRF Tyres.

Com um pneu ‘novinho em folha’ da marca indiana, Sesks esteve numa ‘liga’ só dele e terminou o rali com uma vantagem de mais de um minuto. Venceu todos os troços no sábado, manteve o registo no domingo e chegou ao fim com 1m10.9 de avanço para o companheiro de equipa, Efrén Llarena.

O resultado de Sesks não foi apenas impressionante, foi também um resultado histórico pois tornou-se o primeiro piloto de sempre a ganhar todos os troços de um rali do ERC: “Isto é pura alegria. É uma sensação incrível.

Tive esta oportunidade graças à Team MRF Tyres e tive um fim-de-semana fantástico. Foi o meu melhor rali até agora”, disse.

Llarena roubou o segundo lugar a Mikko Heikkilä na Power Stage, terminando apenas 0,7 segundos à frente do finlandês para completar uma dobradinha MRF. O espanhol também fez uma grande operação quanto ao título, alargando a sua liderança no campeonato para 46 pontos, sobre o rival Nil Solans, que no seu Hyundai i20 N Rally2, terminou em 12º, após dois furos.

O colega de Solans, Tom Kristensson também esteve envolvido na batalha do pódio antes de cair na tabela de liderança, após uma mudança de roda na PE9. Ken Torn levou o seu Ford Fiesta Rally2 até ao fim 1m31.2s atrás dos líderes, em quarto, na frente de Gregor Jeets. Hayden Paddon foi sexto. O neozelandês recebeu o seu Hyundai dias antes do rali e o fim-de-semana foi passado a experimentar diferentes afinações, como preparação para o Rali da Estonia, no final deste mês. O campeonato regressa ao asfalto no final deste mês com o Rally di Roma Capitale.

Classificação

1º M Sesks/R Francis (LVA) Škoda Fabia 1h31m19.8s

2º E Llarena/S Fernández (ESP) Škoda Fabia +1m10.9s

3º M Heikkilä/S Vaaleri (FIN) Škoda Fabia +1m11.6s

4º K Torn/A Toom (EST) Ford Fiesta +1m31.2s

5º G Jeets/T Taniel (EST) Škoda Fabia +1m39.2s

6º H Paddon/J Kennard (NZL) Hyundai i20 +1m45.5s