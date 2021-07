ERC, Rali da Letónia: Nikolay Gryazin estende liderança | AutoSport

Nikolay Gryazin (Volkswagen Polo GTI R5) chegou ao final da manhã do último dia do Rali da Letónia com uma avanço ainda maior face a Craig Breen (Hyundai i20 R5). Depois de ter terminado o dia de ontem 10.6s na frente do irlandês, hoje de manhã estendeu esse avanço para 15.2s. Alexey Lukyanuk (Citroën C3 Rally2) ascendeu à terceira posição, por troca com Éfren Llarena (Skoda Fabia Rally2 evo), com o russo a 31.2s do líder.

Na PE7, a primeira de hoje, novo triunfo de Nikolay Gryazin, com Alexey Lukyanuk a ter um bom desempenho com o segundo lugar, passando Efrén Llarena. Depois da penalização de ontem, Andreas Mikkelsen recuperava, mas dificilmente fará melhor que o top 5.

Na PE8, pela primeira vez neste rali, Nikolay Gryazin não foi o mais rápido, mas sim Alexey Lukyanuk, que triunfou na frente de Craig Breen.

Na última especial da manhã a PE9, Alexey Lukyanuk, perdeu seis segundos quando o seu Citroën C3 Rally2 apresentou algumas falhas mecânicas.

Nikolay Gryazin foi de novo o mais rápido, consolidando a sua liderança sobre Craig Breen. Andreas Mikkelsen subiu o sexto lugar.

