ERC, Rali da Letónia: Nikolay Gryazin à procura da ‘vingança’… | AutoSport

Nikolay Gryazin (Volkswagen Polo GTI R5) terminou o primeiro dia do Rali da Polónia 10.6s na frente de Craig Breen (Hyundai i20 R5) com Éfren Llarena (Skoda Fabia Rally2 evo) em terceiro a 24.3s, 1.2s na frente de Alexey Lukyanuk (Citroën C3 Rally2).

Nikolay Gryazin, que venceu a primeira prova do ERC, na Polónia, há duas semanas, voltou a dominar claramente hoje, vencendo todos os troços realizados, mesmo que a sua margem seja menor. Logo atrás, Craig Breen, que usou bem a sua 22ª posição na estrada, terminando apenas 10.6s atrás do piloto russo. Depois de perder o Rali da Polónia perto do fim devido a um duplo furo, Gryazin volta ao ataque, e tem vontade de se ‘vingar’.

Em terceiro lugar, grande prova de Efrén Llarena, que terminou o dia à frente de Alexey Lukyanuk, com o espanhol bem ajudado por uma posição também muito favorável (25º) na estrada. Quanto ao piloto russo, nunca esteve entre os melhores nos quatro troços realizados (dois foram anulados), com o piloto da Citroen a voltar a queixar-se dos regulamentos do ERC e a ordem de partida, com base na qualificação.

Penalizado por se ter atrasado num controlo, na PE2 (1 minuto), Andreas Mikkelsen caiu muito na classificação e é agora o 8º da geral, mas já a 1m13.7s da frente. Sem a penalização, seria terceiro.



Aloísio Monteiro e Sancho Eiró (Skoda Fabia Rally2) terminaram o dia na 36ª posição da geral. Nick Loof e Hugo Magalhães (Ford Fiesta Rally4) são quintos do ERC Júnior.

Tempos Online – CLIQUE AQUI