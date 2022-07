ERC/Rali da Letónia: Martin Sesks na frente | AutoSport

O herói local Mārtiņš Sesks teve um primeiro dia de Rali da Letónia quase perfeito, ao conseguir uma boa vantagem na ‘sua’ prova caseira. Sesks – que provém exatamente da cidade anfitriã do rali – está num processo de passagem do ERC Open para a categoria de topo do ERC e neste 1º dia foi simplesmente intocável a bordo do seu novo Skoda Fabia Rally2.

O jovem piloto de 22 anos está, juntamente com os seus colegas da Equipa MRF Tyres, a estrear um pneu ‘novinho em folha’ do fabricante indiano, e não perdeu tempo a mostrar o seu desempenho.

Sesks teve uma condução sem falhas nos troços de terra de alta velocidade, ganhando todos os seis troços na região de Talsi, colocando-se na frente do seu companheiro de equipa e líder do campeonato, Efrén Llarena, por 22,9s após o primeiro dia de prova: “Estou de facto um pouco surpreendido”, disse Sesks. “Há muitos lugares onde posso melhorar – não só por ser mais rápido, mas por ser preciso, e assim por diante”.

“Havia zonas na segunda etapa onde se pode andar a fundo, mas também há locais onde há algumas zonas muito complicadas e algumas pedras. Vinte e dois segundos parece bastante bom para um primeiro dia, mas se cometer um erro, então não há qualquer margem, por isso agora estamos na luta, mas tenho de ser rápido e ao mesmo tempo ser um pouco conservador”, acrescentou.

Llarena desfrutou de uma condução sem problemas ao longo do dia de abertura, apesar de ter dificuldades em julgar os pontos de travagem em algumas zonas. O espanhol continua em curso para estender a sua liderança do campeonato sobre o rival Nil Solans, que caiu do terceiro para o 13º quando o seu Hyundai i20 N Rally2 sofreu um furo no último troço.

O companheiro de equipa de Solans na Kowax Racing, Tom Kristensson, estava 9,4s abaixo de Llarena mas subiu para o terceiro lugar da geral, segurando uma margem de 6,1s sobre o estreante Mikko Heikkilä (Skoda Fabia).

Na quinta posição da geral ficou Ken Torn. O piloto do Ford Fiesta Rally2 lutou com Heikkilä ao longo do dia, mas perdeu algum terreno para o seu rival na última especial. Terminou com apenas 1,4s de avanço sobre o companheiro estoniano Gregor Jeets, que conduz um Skoda.

Vaidotas Zala andou bem em três troços, mas foi forçado a contentar-se com a sétima posição da geral quando o seu Skoda Fabia parou após um pião na PE6, enquanto Hayden Paddon é oitavo depois do seu Hyundai ter ficado um pouco mal tratado após uma esquerda rápida quando o neozelandês deslizou para fora da estrada.

Classificação