ERC, Rali da Letónia: Mārtiṇš Sesks confortável na frente | AutoSport

Mārtiṇš Sesks não mostra sinais de abrandamento na sua tentativa de alcançar duas vitórias consecutivas no Europeu de Ralis, e a segunda consecutiva na sua prova caseira. Com a primeira etapa concluída na Letónia, Sesks e o seu copiloto Renars Francis lideram o Tet Rally Liepāja com uma vantagem de 28,3 segundos a bordo do seu Škoda Fabia RS Rally2 do Team MRF Tyres.

E foi o pó no troço de abertura desta manhã (sábado) que constituiu o desafio inicial para as estrelas do ERC – e deu ao herói local Sesks outra oportunidade para mostrar a sua enorme capacidade.

Apesar de admitir não ser capaz de ver para onde ia em algumas zonas, Sesks atacou a especial de Tukums, com 27,56 km, com grande bravura, passando-a em 14min 30,5s, e foi mais rápido por 16,4 segundos, e a decisão de cancelar a segunda passagem por razões de segurança devido a problemas de visibilidade foi um alívio para muitos dos rivais do letão.

O líder do campeonato, Hayden Paddon, encontra-se mais uma vez numa posição forte para pontuar

“Esta foi uma loucura”, disse Sesks no final da PE1. “Metade da especial não sabia onde era a estrada, onde eram as curvas. Vemos estes postes [na berma da estrada] e estamos a navegar por entre os postes. Em alguns sítios já tinham sido destruídos, por isso, em alguns locais, estávamos quase completamente cegos. O meu copiloto indica a curva em 30 metros e tu estás a tentar sentir onde fica a curva”.

Com a segunda passagem por Tukums terminada, houve uma longa espera até que as equipas fossem lançadas na especial mista de Talsi, altura em que as condições secas e poeirentas da manhã tinham dado lugar a uma chuva persistente.

Sesks continuou onde tinha parado em Tukums 1, mas Robert Virves esteve perto de ganhar a PE3, perdendo por apenas 0,3s. No entanto, Sesks foi mais dominante na PE4, Īvande, ao ser 5,9 segundos mais rápido do que o líder do campeonato, Hayden Paddon (BRC Racing Team Hyundai i20 N Rally2), antes de ser novamente o mais rápido no troço de Snēpelē, com 0,4s de vantagem sobre Mikko Heikkilä, da The Racing Factory, o que significa que regressou à sua cidade natal para a super-especial de encerramento do dia, liderando com 31,4 segundos de vantagem sobre Paddon e Mads Østberg, que perdeu tempo quando o seu Citroën C3 Rally2 da MRF Tyres Dealer Team parou durante a travagem para uma curva, e não pegou imediatamente.

Embora Sesks tenha sido rápido a minimizar a perspetiva de repetir o seu desempenho no 2022 Tet Rally Liepāja, quando venceu todas as especiais, a chuva forte para o troço misto acabou por excluir essa possibilidade.

Atrás de Østberg, o campeão do WRC Júnior de 2022, Virves, é o quarto a bordo do seu Ford Fiesta Rally2, fazendo com que quatro marcas diferentes de carros ocupem as quatro primeiras posições, tal é a intensidade da competição no ERC.

O campeão finlandês Heikkilä é quinto na classificação geral, depois de ter dado a sensação de que o seu Fabia Rally2 Evo tinha passado para o modo de tração dianteira. “Talvez o diferencial traseiro não esteja a funcionar na perfeição, mas é difícil dizer qual é a razão”, disse.

Georg Linnamäe é sexto, a apenas 2,3 segundos de Heikkilä, tendo optado por rodar em primeiro na estrada. Embora tenha beneficiado da ausência de pó na PE1, o estónio relatou uma tração ‘terrível’ na superfície de terra solta.

Josh McErlean passou Mathieu Franceschi e ficou em sétimo na Liepāja Cityy Stage, com o atual campeão do ERC, Efrén Llarena, em nono, a 1,5 segundos de Franceschi e à frente do seu companheiro de equipa, o Fabia Rally2 Evo da Team MRF Tyres, Simone Campedelli, por 26,9 segundos.