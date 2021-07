ERC: Rali da Letónia arrancou com a qualificação | AutoSport

A dupla polaca Marczyk Miko / Gospodarczyk S. (Škoda Fabia Rally2 Evo) foi a mais rápida na qualificação do Rali da Letónia, com um registo de 2:12.283, 0.433s na frente de Gryazin Nikolay / Aleksandrov K. (Volkswagen Polo Gti R5). Terceiro lugar para Linnamäe Georg / Korsia V. (Volkswagen Polo Gti R5), que ficaram a 0.537 com Kreim Fabian / Christian Frank (Volkswagen Polo Gti R5) a +0.855. Seguiram-se Mikkelsen A. / Fløene Ola (Škoda Fabia Rally2 Evo) a +0.865, na frente dos vencedores da primeira do ano, Lukyanuk Alexey / Eremeev Dmitry (Citroën C3 Rally2), que terminaram o troço a +1.687s da frente.

De seguida ficaram Veiby O. / Andersson Jonas (Hyundai i20 R5), Tempestini S. / Itu Sergiu(Škoda Fabia Rally2 Evo), Jeets Raul / Taniel Timo (Škoda Fabia Rally2 Evo) e Solans Nil / Martí Marc (Škoda Fabia Rally2 Evo).

Aloísio Monteiro e Sancho Eiró Foram 28º no Skoda Fabia Rally2 evo: “O objetivo é chegar ao final do rali, fazer quilómetros e trabalhar no setup do carro! Estamos prontos para o arranque da prova…”

Qualificação

1 Marczyk Miko / Gospodarczyk S. Škoda Fabia Rally2 Evo RC2 1 00:02:12.283

2 Gryazin Nikolay / Aleksandrov K. Volkswagen Polo Gti R5 RC2 2 +0.433

3 Linnamäe Georg / Korsia V. Volkswagen Polo Gti R5 RC2 3 +0.537

4 Kreim Fabian / Christian Frank Volkswagen Polo Gti R5 RC2 4 +0.855

5 Mikkelsen A. / Fløene Ola Škoda Fabia Rally2 Evo RC2 5 +0.865

6 Lukyanuk Alexey / Eremeev Dmitry Citroën C3 Rally2 RC2 6 +1.687

7 Veiby O. / Andersson Jonas Hyundai i20 R5 RC2 7 +1.847

8 Tempestini S. / Itu Sergiu Škoda Fabia Rally2 Evo RC2 8 +1.943

9 Jeets Raul / Taniel Timo Škoda Fabia Rally2 Evo RC2 9 +1.949

10 Solans Nil / Martí Marc Škoda Fabia Rally2 Evo RC2 10 +2.100

11 Pietarinen E. / Linnaketo Antti Škoda Fabia R5 RC2 11 +2.243

12 Cais Erik / Žáková J. Ford Fiesta R5 MkII RC2 12 +2.386

13 Scandola U. / D’Amore Guido Hyundai i20 R5 RC2 13 +2.440

14 Herczig Norbert / Ferencz Ramón Škoda Fabia Rally2 Evo RC2 14 +3.650

15 Bonato Yoann / Boulloud B. Citroën C3 Rally2 RC2 15 +7.529