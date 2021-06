ERC, Rali da Letónia, Aloísio Monteiro: “Mais adaptação ao carro e à competição” | AutoSport

Aloísio Monteiro e Sancho Eiró participam, no próximo fim-de-semana, na segunda ronda do FIA ERC, o Rally Liepaja, na Letónia. Depois da 37.ª posição à Geral, 29.º entre os inscritos em viatura da categoria Rally2, no Rali da Polónia, o piloto e CEO da The Racing Factory, mostra-se confiante num bom resultado, e acima de tudo na evolução da sua performance neste Campeonato da Europa de Ralis.

“O arranque do FIA ERC, na Polónia, acabou por servir de aperitivo para nós, uma vez que já não competíamos há algum tempo e isso nota-se muito numa competição deste nível e desta exigência. Acredito que aqui na Letónia já vamos mostrar mais adaptação ao carro e à competição, até porque foi para isso que trabalhámos e tanto eu, como o Sancho Eiró ou a The Racing Factory, acreditamos num bom resultado”, começou por dizer o piloto que, esta terça-feira, já realizou o primeiro teste em território da Letónia. “Foram alguns quilómetros de teste, mas muito proveitosos. Fizemos a adaptação da melhor forma e comprovámos o bom trabalho feito pela equipa na preparação do nosso Skoda Fabia Rally 2 EVO. Agora seguem-se dois dias de reconhecimentos, que terminam pouco antes da Qualifying Stage, já esta quinta-feira.”, explicou.