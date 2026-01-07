ERC: Rali da Hungria cancelado devido a questões financeiras

O Rali da Hungria 2026, evento que estava previsto como prova de abertura do Campeonato da Europa de Ralis (ERC), foi oficialmente cancelado e já não se realizará nas datas inicialmente agendadas de 20 a 22 de março, em pisos de terra, na região de Veszprém.

De acordo com informação avançada, o cancelamento foi justificado por motivos financeiros relacionados com a estrutura organizativa do evento, inviabilizando a sua manutenção no calendário desta temporada.

Suspeitas de corrupção e evasão fiscal

Para além da versão oficial assente em dificuldades financeiras, várias fontes noticiosas referem que o caso poderá ter contornos mais graves, com alegadas suspeitas de corrupção e evasão fiscal envolvendo diretamente a Federação Húngara de Ralis e entidades oficiais do país.

Segundo essas informações, estarão em causa investigações em curso ligadas à gestão de fundos e à transparência dos processos administrativos associados ao evento, o que terá contribuído para tornar politicamente e operacionalmente insustentável a realização da prova.

O cancelamento do rali húngaro, previsto como prova de abertura da época, cria um vazio no arranque do campeonato e obriga equipas e pilotos a reajustar planos logísticos e desportivos, em particular no que toca a testes, transporte de material e preparação competitiva para o início da temporada.

Perante esta situação, os responsáveis do ERC estão já a trabalhar na substituição da Hungria por uma prova alternativa, com a atual projeção a apontar para o Rali Sierra Morena, em Espanha, como novo ponto de partida da temporada, entre 17 e 19 de abril, embora a organização ainda não tenha fechado definitivamente o formato do calendário revisto.

Apesar da instabilidade atual, o promotor do ERC procura assegurar que o impacto do cancelamento seja limitado e que a estrutura global do campeonato se mantenha estável, aguardando-se mais desenvolvimentos à medida que avancem as investigações na Hungria e as negociações para uma prova de substituição

FOTO @World/Red Bull Content Pool