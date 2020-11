ERC, Rali da Hungria: Andreas Mikkelsen não desarma na liderança

Na quarta ronda do Campeonato da Europa de Ralis (FIA ERC), o Rali da Hungria, a dupla Andreas Mikkelsen/Ola Fløene (Skoda Fabia Rally2 Evo) não desarma na liderança. Quando falta três especiais para o final do rali, a dupla norueguesa do Skoda tem uma vantagem de mais de um minuto e meio para os segundos classificados.

No início do dia Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai i20 R5) estavam na segunda posição, mas problemas mecânicos na terceira especial desta manhã retiram o pódio à dupla do Hyundai i20 R5 da MRF Tyres. Herdam assim a sua posição Grégoire Munster/ Louis Louka (Hyundai i20 R5), que já estão a mais de um minuto de Mikkelsen/Fløene.

Andreas Mikkelsen leads Rally Hungary with a 1.30' lead over Grégoire Munster, now 2nd overall after Craig Breen encountered a mechanical issue in the stage.#FIAERC #RallyHungary #SS12 pic.twitter.com/ISAtQn3vT1 November 8, 2020

Na sua prova caseira, o quatro vezes campeão húngaro ocupa a terceira posição na geral. Norbert Herczig/Ramón Ferencz (Volkswagen Polo GTI R5) estão a 27.5s da segunda posição, mas já a mais de dois minutos da liderança.

Na luta pela quarta posição, Niki Mayr-Melnhof/Leopold Welsersheimb (Ford Fiesta Rally2) têm vantagem, mas Efrén Llarena/Sara Fernández (Citroen C3 R5) estão muito próximos, a apenas três décimos.

Após os problemas no dia de ontem, Oliver Solberg/Aaron Johnston (Skoda Fabia Rally2 Evo) já subiram até à sexta posição. A dupla, que estreia o Skoda no Campeonato da Europa de Ralis, está agora a 8.3s de Llarena/Fernández. Solber também conquistou a vitória na 12º especial do Rali da Hungria.

