ERC, Rali da Hungria: Andreas Mikkelsen lidera

A quarta ronda do Campeonato da Europa de Ralis (FIA ERC) decorre com o Rali da Hungria. Ontem, Mikołaj Marczyk/Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia Rally2 Evo) foram os mais rápidos, mas nas especiais desta manhã Andreas Mikkelsen/Ola Fløene (Skoda Fabia Rally2 Evo) saltaram para a liderança do rali.

A dupla norueguesa do Skoda Fabia Rally2 Evo venceu a terceira, quarta e quinta especial para liderar o Rali da Hungria com 5.1s de vantagem para Alexey Lukyanuk/Dmitriy Eremeev (Citroen C3 R5), que teve de abrandar um pouco o ritmo na quinta especial, devido a um dos suportes que fecha o capô estar partido.

Na terceira posição da geral estão Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai i20 R5). A dupla da MRF Tyres está a 15s da frente e a 9.9s da dupla russa do Citroen. Oliver Solberg/Aaron Johnston (Skoda Fabia Rally2 Evo) seguem na quarta posição deste rali, com Solberg a admitir “uma escolha errada de pneus”. A dupla segue a 34.3s da frente e a 19.3 da terceira posição.

Tempos Online – CLIQUE AQUI