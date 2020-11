ERC, Rali da Hungria: Andreas Mikkelsen aumenta vantagem na liderança

A quarta prova do Campeonato da Europa de Ralis (FIA ERC) decorre na Hungria. No final desta manhã, Andreas Mikkelsen/Ola Fløene (Skoda Fabia Rally2 Evo) lideravam com cinco segundos de vantagem para Alexey Lukyanuk/Dmitriy Eremeev (Citroen C3 R5).

Esta tarde correram-se mais quatro especiais em terras húngaras. Com mais duas vitórias, a dupla norueguesa do Skoda Fabia Rally2 Evo constituída por Mikkelsen e Fløene conseguiu aumentar a vantagem na liderança do rali. Seguem agora com 23.6s para Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai i20 R5).

A dupla do Hyundai da MRF Tyres consegui também duas vitórias em especiais para se colocar na segunda posição da geral. Terceira posição da geral para Grégoire Munster/ Louis Louka (Hyundai i20 R5) que estão a mais de um minuto da liderança e a cerca de 57s do segundo lugar de Breen/Nagle.

Depois de ter tocado num dos fardos de palha presentes nas especiais húngaras, Oliver Solberg/Aaron Johnston (Skoda Fabia Rally2 Evo) perderam tempo. Algo que foi agravado ainda mais com um furo na última especial do dia.

SS7 is underway.

Oliver Solberg clipped a bail and caught a puncture!

He loses 24' to Alexey Lukyanuk and 30' to his #ERC1Junior rival Grégoire Munster.#FIAERC #RallyHungary pic.twitter.com/i37mFQ76NC — FIA ERC (@FIAERC) November 7, 2020

Alexey Lukyanuk/Dmitriy Eremeev (Citroen C3 R5) foram os grandes derrotados da tarde de hoje. Na sexta especial, a dupla russa entrou cinco minutos mais cedo no controlo e apanhou uma penalização, o que lhes retirou da luta pela vitória neste rali da Hungria.

Alexey Lukyanuk is through… but he checked in 5 minutes early… which will imply a time penalty! 😬#FIAERC #RallyHungary pic.twitter.com/GasdrfGwch — FIA ERC (@FIAERC) November 7, 2020

Tempos Online – CLIQUE AQUI