ERC, Rali da Estónia: Linnamäe bate Virves em final dramático

O ‘herói’ da casa, Georg Linnamäe, inverteu uma desvantagem de 9,3 segundos no início da Power Stage, decisiva para o evento, e venceu o Rali da Estonia, conquistando a sua primeira vitória no Europeu de Ralis, esta tarde. Linnamäe parecia ter perdido a possibilidade de vencer para o seu amigo e compatriota Robert Virves, depois de uma batalha entre os dois nos troços de terra de alta velocidade da Estónia, mas a escolha do piloto do Toyota GR Yaris Rally2 por pneus Michelin de compostos macios para a Power Stage, que decorreu em condições traiçoeiras após chuva intensa e ventos fortes durante a preparação, revelou-se inspiradora.

Ele foi 11,5 segundos mais rápido do que Virves (Škoda Fabia RS Rally2), calçado com Pirelli, para vencer por 2,2 segundos num final emocionante, com Nikolay Gryazin a completar os três primeiros a bordo do seu Citroën C3 Rally2 equipado com Pirelli: “Não posso acreditar”, disse Linnamäe, que foi co-pilotado pelo britânico James Morgan. “Dei tudo o que tinha. Foi uma loucura [na Power Stage], acho que tive um momento em quase todas as curvas. Foi o troço mais arrojado que já fiz na minha vida, não deixei nada para trás. Depois da última especial, sabíamos que tínhamos um grande trabalho pela frente, mas também sabíamos que a nossa escolha de pneus iria compensar nesta, é simplesmente fantástico.

Foi uma grande batalha, a mais divertida que já tive num carro de rali, tem sido simplesmente fantástico.”

Virves começou a segunda etapa com 1,0 segundos de vantagem sobre Linnamäe, mas conseguiu alargar essa margem depois de vencer duas das três primeiras especiais de domingo: “É assim que deve ser”, disse Virves no final da PEC3. “Em alguns sítios estivemos muito empenhados, noutros podíamos ter estado melhor, mas não é fácil para ninguém, com alguns buracos surpreendentes e outras coisas onde não era fácil pilotar, mas fizemos um rali bastante bom.”

Linnamäe conseguiu reduzir a vantagem de Virves para 2,9 segundos ao vencer a PEC12, mas o piloto do Toyota não teve resposta para o seu compatriota na PEC13, que foi 6,4 segundos mais rápido.

Embora Virves parecesse ter feito o suficiente na sua busca pela primeira vitória no ERC, acabou por não conseguir aguentar-se na Power Stage. No entanto, o resultado marcou o seu primeiro pódio no ERC e veio na sequência de um resultado entre os três primeiros na ronda da Polónia do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA no fim de semana anterior.

Independentemente do resultado, Linnamäe e Virves podem agora celebrar os seus aniversários – fazem 26 e 24 anos, respetivamente, amanhã (8 de julho).

Atrás de Gryazin, Mads Østberg beneficiou do abandono de Mikko Heikkilä após a PEC12, devido a um problema de motor, para conquistar o quarto lugar noutro Citroën.

Hayden Paddon (Hyundai i20 N Rally2) e Jon Armstrong (Ford Fiesta Rally2) recuperaram de atrasos anteriores para terminarem em quinto e sexto, respetivamente. E depois de ter começado o evento em igualdade de pontos com Mathieu Franceschi, Paddon, conduzido pela BRC Racing Team, lidera agora a classificação provisória com 10 pontos após quatro rondas.

Miko Marczyk começou a Power Stage em quinto, mas caiu para sétimo devido às condições escorregadias. Andrea Mabellini terminou em oitavo para a Equipa MRF Tyres.

Franceschi completou a Power Stage na nona posição, 2,9 segundos à frente de Gregor Jeets, mas o francês recebeu uma penalização de 10 segundos por ter batido numa chicane no teste decisivo, o que inverteu as suas posições.

Teemu Asunmaa, Yuki Yamamoto e Frank Tore Larsen ocuparam as posições 11-13, com Mārtiṇš Sesks em 14º, depois de ter sido prejudicado por um problema na válvula de escape e um pneu danificado na PEC9.

Kaspar Kasari bateu o vencedor do FIA ERC3 e compatriota Romet Jürgenson no último ponto da geral do ERC, em 15º, enquanto Jaspar Vehar conquistou a vitória do FIA ERC4 e do FIA Junior ERC, tornando a vitória dos pilotos estónios numa impressionante varredura.

O Rally di Roma Capitale, com uma super especial em frente ao mundialmente famoso Coliseu, é a próxima etapa do calendário do ERC, de 26 a 28 de julho.

