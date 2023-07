ERC, Rali da Escandinávia: Oliver Solberg líder em rali equilibrado | AutoSport

Oliver Solberg tem conseguido defender-se do líder do ERC, Hayden Paddon, marcando o ritmo numa sexta-feira frenética na prova sueca. Oliver Solberg ‘lutou’ contra um problema de direção para completar a etapa de abertura do Royal Rally of Scandinavia liderando por 10,2 segundos após um dia emocionante de ação a alta velocidade nas florestas da região sueca de Värmland. No inverno, com a neve, estes troços já são rápidos, imagine-se, sem…

O herói da casa, Oliver Solberg, de 21 anos, que passou as últimas duas semanas a preparar o seu Volkswagen Polo GTI R5, juntamente com dois amigos, ‘despromoveu’ o líder do Europeu de Ralis, Hayden Paddon, da primeira posição ao vencer a terceira especial do dia, ficando com um avanço de 1.8s. Nesta altura, o terceiro classificado, Tore Frank Larsen (Volkswagen Polo GTI R5) já estava a 18.3s.

Embora Solberg tenha permanecido na frente durante toda a tarde, terminando o dia com 10.2s de avanço, num avanço que foi aumentando a pouco e pouco, fê-lo com um problema na cremalheira da direção que lhe causou bastante preocupação nos troços mais rápidos, especialmente quando chovia ligeiramente: “É certo que a margem é muito pequena, mas estamos num bom ritmo de segurança”, disse Solberg. “Não tem sido fácil, mas as estradas são fantásticas e muito divertidas de conduzir.

“Eu e dois dos meus melhores amigos estivemos na oficina a preparar o carro, por isso também tenho sido um bom mecânico. Foi muito divertido, mas se o carro se desmoronar a culpa é minha!”

Ao volante do Hyundai i20 N Rally2 da equipa italiana BRC Racing Team, Paddon foi o mais rápido nas duas primeiras especiais, mas Solberg foi o segundo mais rápido em cada uma delas, chegando à SS3 apenas 2,5 segundos atrás. Uma dupla de tempos mais rápidos nas SS3 e SS4 colocaram Solberg no topo, com a dupla líder a 3,9 segundos de distância ao meio-dia em Karlstad.

O neozelandês Paddon começou a tarde com o melhor tempo a bordo do seu Hyundai i20 N Rally2, para reduzir a vantagem do seu rival para 2,7 segundos, antes de Solberg recuperar na SS6, apesar de ter relatado que o seu carro “não queria virar”, com o seu pai, Petter, a explicar que uma unidade de direção assistida defeituosa tinha sido substituída na assistência.

Sem se deixar abater, Solberg voltou a ser o mais rápido na SS7, aumentando a sua margem sobre Paddon para 7,9 segundos, antes de uma terceira volta consecutiva mais rápida na SS8 lhe dar uma vantagem de 10,2 segundos durante a noite: “É simplesmente estúpido,” disse Solberg depois do seu esforço na SS8, o seu quinto tempo mais rápido do dia. “Entramos na curva, viramos para dentro, mas fui em frente. Quando é tão rápido, assusta-me.”

Paddon, entretanto, teve um ataque muito menos dramático ao segundo lugar, com Frank Tore Larsen a 35,4 segundos de distância, em terceiro. “Temos uma boa diferença atrás de nós e precisamos de a gerir”, disse Paddon. “Mas não quero que o Oliver fuja, por isso tenho de manter a pressão. Vamos lutar amanhã para ver o que conseguimos fazer.”

Larsen, no seu primeiro ERC desde o arranque em 2018, deu crédito aos seus mecânicos pelo facto do terem mantido na disputa, depois de terem trabalhado até às 02:30 da manhã para instalar uma bomba de combustível de substituição. “Muito obrigado aos mecânicos e à GK Door Team Sweden que nos ajudaram”, disse o norueguês.

A falta de aderência causada pelos seus pneus macios, cada vez mais fracos, deixou Mikko Heikkilä frustrado durante a etapa matinal, maioritariamente seca. Mas um forte início de tarde colocou o piloto da The Racing Factory à frente de Nikolay Gryazin, da Printsport, na quarta posição da geral, tendo terminado a sexta-feira apenas 0,8 segundos atrás de Larsen.

Gryazin é quinto, a 4,1 segundos de Heikkilä, com Mārtiṇš Sesks (Team MRF Tyres), vencedor das duas últimas provas do ERC, em sexto, a apenas 0,1 segundos do seu colega Škoda Fabia RS Rally2.

Lauri Joona é um forte sétimo na sua estreia no ERC, com Mathieu Franceschi em oitavo, depois de ter recuperado de um momento dramático em duas rodas na SS1. Filip Mareš e Efrén Llarena ocupam o nono e o décimo lugar, respetivamente, com Mads Østberg a registar uma falta de potência no motor do seu Citroën C3 Rally2, em 11º, um lugar à frente de Andrea Mabellini.

O dia final de sábado conta com oito especiais numa distância competitiva de 76,42 quilómetros. A começar pelo troço de Tomtem, o ponto alto será o regresso do famoso salto Colin’s Crest, que faz parte da etapa de dupla utilização de Colins.

Classificação: