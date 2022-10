ERC/Rali da Catalunha: Yoann Bonato na frente | AutoSport

Yoann Bonato está no bom caminho para reclamar a sua primeira vitória no Europeu de Ralis, depois de ter chegado ao final do primeiro dia de prova 18.5s na frente do recém-coroado campeão, Efrén Llarena, na etapa de abertura do RallyRACC Catalunya-Costa Daurada.

Sem pressão, Llarena entrou no seu evento em casa descontraído e foi o mais rápido na PE1, mas nos três troços seguintes, Bonato foi o mais rápido e foi para a frente com 4.2s de avanço. De tarde, Llarena respondeu na PE5, replicando o seu domínio matinal para reduzir o défice para apenas um segundo – aumentando as expectativas de mais um confronto clássico entre os dois, que já desfrutaram de batalhas renhidas esta época em Gran Canaria e Roma.

A partir daí, porém, o dia pertenceu a Bonato, uma vez que o francês aumentou a sua vantagem. O piloto da Citroën esteve exemplar, com 8,6 segundos de vantagem sobre o seu rival mais próximo na PE7 – corrida já de noite – para estender a sua vantagem até aos 18,5 segundos, com a PE8 a ser anulada. Llarena permanece em segundo, confortavelmente à frente do seu companheiro na MRF Tyres, Javier Pardo, que teve de recuperar após um furo e um problema com a válvula wastegate do turbo, que o deixou bem atrás dos dois homens da frente, logo no início. O espanhol chegou ao terceiro lugar, mas a mais de um minuto e meio da liderança, mas 13,5 segundos à frente do quarto classificado, posição que é ocupada por Martin László.

Classificação após PE8