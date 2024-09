ERC, Rali Ceredigion: Hayden Paddon vence e está perto de repetir título

Hayden Paddon tornou-se no sétimo vencedor diferente em sete provas do Europeu de Ralis de 2024, e com os resultados do fim de semana está muito perto de assegurar novo título.

O piloto da BRC Racing Team, reforçou imenso a sua ambição de conquistar o segundo título consecutivo do ERC, liderou a espetacular prova de asfalto do princípio ao fim, com o campeonato a regressar ao Reino Unido pela primeira vez desde 2016, logo com uma prova que se afigurou espetacular.

Andrea Mabellini conquistou o seu primeiro pódio no ERC para a Team MRF Tyres, depois de subir de quarto para segundo na Power Stage, com Mathieu Franceschi, a regressar ao pódio pela primeira vez desde o Rally Islas Canarias, em maio, ao terminar em terceiro.

Co-pilotado pelo também neozelandês John Kennard, Paddon começou a etapa decisiva de domingo com uma vantagem de 1min 18,7s sobre Chris Ingram, o campeão do ERC de 2019, depois de ter vencido todas as oito especiais de sábado, exceto uma.

Mas quando Ingram teve um acidente grave no troço de abertura do dia, ao entrar em pião e a bater violentamente com o seu Toyota, a vantagem de Paddon na frente aumentou para 1min 30,8s. Mesmo quando a chuva começou a criar condições bem mais escorregadias e níveis de aderência variáveis na PEC13, Paddon manteve a compostura, acrescentando a vitória na Power Stage – e cinco pontos de bónus – à sua lista de feitos no País de Gales.

Agora o neozelandês vai – vamos ver se marca presença – para o novo Rali da Silésia, na Polónia, de 11 a 13 de outubro, liderando a classificação provisória com 27 pontos de vantagem sobre Franceschi. Com um máximo de 35 pontos ainda em jogo, a segunda coroa consecutiva do ERC para Paddon não está assegurada, mas está muito perto.

“Foi um fim de semana muito bom,” disse Paddon, que conduziu o seu Hyundai i20 N Rally2 à vitória por 1min 47.3s. “Tudo correu como um relógio. O mérito é todo da equipa, que tem trabalhado arduamente durante todo o ano para acertar o carro e tudo funcionou muito bem, mesmo neste fim de semana. Não só o carro, mas também os pneus têm funcionado bem nas condições, as notas do John, quando tudo funciona é fácil. Andamos a perseguir esta sensação há já algum tempo e, finalmente, este fim de semana conseguimos senti-la.”

Atrás do terceiro classificado Franceschi, Miko Marczyk começou a Power Stage em segundo lugar, mas o bicampeão polaco não conseguiu aguentar e acabou por ficar em quarto. Marczyk fica assim fora da luta pelo título, não havendo qualquer hipótese de o polaco ultrapassar Paddon na sua prova caseira, em outubro.

“Levámos quatro pneus de chuva e dois slicks [para a última etapa],” disse Franceschi. “A primeira fase da etapa estava totalmente molhada e fizemos um bom trabalho. Mas faltavam duas horas para a Power Stage e decidi ficar com o pneu de chuva. Provavelmente, se tivéssemos colocado dois pneus slicks, era possível conseguir [o pódio].”

Jon Armstrong recuperou de vários atrasos no primeiro dia para terminar em quinto no seu Ford Fiesta Rally2 da M-Sport e conquistar a sua primeira vitória num troço do ERC, com Callum Devine e o duas vezes vencedor do Rali Ceredigion, Osian Pryce, a seguirem-se. Matt Edwards terminou em oitavo, Meirion Evans em nono e o vencedor do FIA ERC3 Jakub Matulka completou o top 10. Keith Cronin, que era quinto após a primeira etapa, caiu na SS11.

O Rali da Silésia, prova decisiva para o título do Campeonato FIA da Europa de Ralis de 2024, tem lugar na Polónia, de 11 a 13 de outubro.