ERC, Rali Canárias: Nil Solans lidera

Nil Solans/ Xavi Moreno (Skoda Fabia Rally2 Evo) lideram a última ronda do Campeonato da Europa de Ralis (FIA ERC). A dupla espanhola tem uma vantagem de 9.7s para Iván Ares/David Vázquez Liste (Hyundai i20 R5). A terceira posição é de Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta Rally2), estando a dupla do Ford a mais de 20s da frente.

Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov optaram por começar na 27º posição na estrada e terminaram a manhã nas Canárias na décima posição. A escolha de pneus não ajudou a dupla russa do Citroen e no final Lukyanuk lamentou a sua decisão de sair com pneus para seco: “Não era o que esperávamos. Estava completamente molhado e a chover”. Na luta pelo título de Campeão da Europa, Lukyanuk, por enquanto, segue na frente de Oliver Solberg/Aaron Johnston (Volkswagen Polo GTI R5), que neste momento estão na 13º posição.

As esperanças de Pepe López ganhar o Rali das Canárias pelo segundo ano consecutivo terminaram depois do espanhol ter batido no troço de abertura. López, que era um dos favoritos a ganhar o evento, deixou fugir a traseira do Citroën C3 R5 da Sports & You e danificou a suspensão esquerda traseira do seu carro. Para piorar a situação da dupla López/Borja Rozada, o seu rival espanhol Nil Solans foi o mais rápido na primeira especial do dia e lidera o rali.

💢 TC1 – Valsequillo: @pepslopezdriver se queda fuera de esta primer tramo cronometrado. Defendía el título del año pasado en el #CERA. El equipo se encuentra bien.



📸Imágenes: Yurena Molina #RallyIslasCanarias #FIAERC pic.twitter.com/ynYyz32rQc — Rally Islas Canarias (@RIslasCanarias) November 27, 2020

Grégoire Munster/Louis Louka (Hyundai i20 R5), que está seis pontos à frente de Oliver Solberg na batalha pelo título ERC1 Junior, furou o pneu dianteiro direito na primeira especial, estando agora na 66º posição à geral. Presentes no Rali das Canárias estão também os Campeões Europeus em título, Chris Ingram e Ross Whittock. Aos comandos de um Renault Clio RSR Rally5, a dupla britânica está na 62º posição da geral.

A representar as cores portuguesas nas Canárias estão duas duplas: Pedro Almeida/Hugo Magalhães (Peugeot 208 Rally4) e José Paula/Valter Cardoso (Peugeot 208 T16 R5). Almeida/Magalhães são os melhores classificados à geral com a 29º posição. Na categoria ERC3 e ERC3 Junior, Almeida/Magalhães estão na quarta posição, a mais de um minuto dos líderes. Já José Paula/Valter Cardoso levam o Peugeot até à 40º posição da geral.

