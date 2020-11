ERC, Rali Canárias: Adrien Fourmaux na liderança

Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta Rally2) são os terceiros líderes diferentes do Rali da Canárias, a última ronda do Campeonato da Europa de Ralis (FIA ERC). A dupla do Ford tem agora uma vantagem de 33.4s para Yoann Bonato/Benjamin Boulloud (Citroen C3 R5). A completar os três primeiros está a dupla Iván Ares/David Vázquez Liste (Hyundai i20 R5) a cerca de um minuto da liderança.

Este segundo dia começou com Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta Rally2) a ascenderem à liderança, sendo os mais rápidos na especial 10 do Rali das Canárias, mas, na especial seguinte, Nil Solans/ Xavi Moreno (Skoda Fabia Rally2 Evo) responderam com o tempo mais rápido e voltaram a ser os líderes. Infelizmente, dois furos na SS11 ditaram que Solans/Moreno não conseguissem aguentar a liderança, com o piloto espanhol a afirmar que “não consegui evitar umas pedras que estavam na especial. Temos dois furos e apenas um pneu de reserva”. Assim, Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta Rally2) seguem agora na frente com cerca de 30s de vantagem para a segunda posição.

No final da manhã, e apesar da liderança, Fourmaux falou sobre as dificuldades do Rali das Canárias deste ano, afirmando: “Foi uma manhã difícil. Apesar de termos sido mais lentos hoje, os pneus funcionaram bem, mas a aderência está sempre a mudar”.

Na luta pelo título de Campeão da Europa de Ralis seguem Oliver Solberg/Aaron Johnston (Volkswagen Polo GTI R5) e Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Citroen C3 R5). A dupla do Volkswagen segue na frente da dupla da Citreon, com Solberg a ser quarto classificado à geral, enquanto Lukyanuk é sexto à geral.

No final da SS13, Solberg afirmava que as condições nas Canárias estão muito difíceis, afetando a escolha de pneus: “Tens alguns locais onde há muita aderência e noutros locais não tens nada. É muito difícil escolher”. Já Lukyanuk também confessou que está a ter dificuldades, afirmando que “quando o carro está rápido, não se está a comportar como eu gostaria. Não estamos a controlar o rali, mas estamos próximos do Oliver”.

No Rali das Canárias, a participação portuguesa terminou hoje. A organização de prova não deixou Pedro Almeida e Hugo Magalhães (Peugeot 208 Rally4) partirem para a estrada, com o Colégio de Comissários a entender que o carro da dupla portuguesa não reunia as condições de segurança. De acordo com Pedro Almeida “a decisão foi tomada porque a porta traseira do carro não abria, resultado de um ligeiro toque no dia de ontem. É uma decisão que nos penaliza e nos deixa tremendamente frustrados, até porque a nossa estreia no Rally estava a correr dentro do que eram as nossas expetativas e objetivos que trazíamos”. José Paula e Valter Cardoso (Peugeot 208 T16 R5) viram a bomba de gasolina do seu carro falhar, não conseguindo assim terminar o Rali das Canárias.

