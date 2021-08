ERC, Rali Barum Zlin, PE7: Jan Kopecky lidera, mas bem mais ‘apertado’… | AutoSport

Jan Kopecky disse recentemente que “ganhar este rali é o objetivo, mas certamente não será fácil. Não estou a fazer ralis com tanta frequência, apenas alguns na Rep. Checa e na Hungria, não há mais eventos de campeonatos mundiais ou europeus, pelo que será um pouco mais difícil. Mas esperemos que eu possa estar no ritmo. Toda a equipa tem de estar pronta e acredito que estamos”.

A verdade é que continua no ritmo, mas com muito menos facilidade do que sucedia há dois anos, por exemplo, já que a concorrência está bem mais perto. Apesar de liderar a prova, o checo que pilota o Škoda Fabia Rally2 Evo tem agora apenas 0.8s de avanço para Erik Cais (Ford Fiesta R5 MkII), com Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia Rally2 Evo) a 6.9s. Simon Wagner (Škoda Fabia Rally2 Evo) é quarto a 24.1s, pelo que a luta pelo triunfo parece poder esgrimir-se apenas entre os três da frente.

