ERC, Rali Barum Zlin, PE3: Jan Kopecky, ‘who else’? | AutoSport

Ao cabo de três troços do Rali Barum Zlin, Jan Kopecký (Škoda Fabia Rally2 Evo) lidera a prova com oito segundos de avanço para Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia Rally2 Evo). Erik Cais (Ford Fiesta R5 MkII) é terceiro a 11.6s, com Simon Wagner (Škoda Fabia Rally2 Evo) em quinto a 14.4s, na frente do quarto classificado do ERc, o polaco Miko Marczyk (Škoda Fabia Rally2 Evo).

Jari Huttunen (Hyundai i20 R5) é apenas oitavo a 33.1s, na frente de Efrén Llarena (Škoda Fabia Rally2 Evo), Filip Mareš Filip (Škoda Fabia Rally2 Evo) Yoann Bonato (Citroën C3 Rally2) que não estão a conseguir acompanhar alguns dos melhores pilotos locais.

Hugo Magalhães, que corre ao lado de Nick Loof, já ficou pelo caminho devido a uma saída de estrada na PE2. Ficaram presos numa vala e já não conseguiram sair de lá. O melhor conhecimento das estradas de Kopecky está para já a fazer a diferença, mas o facto de Mikkelsen rodar à frente de Erik Cais, bom piloto local, mostra que está a andar bem.

