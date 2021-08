ERC, Rali Barum Zlin: Jovem Erik Cais ‘bate pé’ ao veterano Jan Kopecky | AutoSport

Com apenas 22 anos de idade, o jovem checo Erik Cais (Ford Fiesta R5 MkII) lidera o Rali Barum Zlin com uma margem estreita de 2,1s face a Jan Kopecky (Škoda Fabia Rally2). Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia Rally2 Evo) completa os três primeiros, e está prestes a tornar-se no novo líder do Europeu de Ralis.

A jovem estrela Erik Cais realizou uma sensacional primeira etapa ao desalojar Jan Kopecký do topo da tabela do Barum Czech Rally Zlín, liderando assim a quarta ronda do Europeu de Ralis, pela primeira vez na sua curta carreira.

O piloto de Zlín, um antigo concorrente de BTT, iniciou a última especial 5.9s atrás de Kopecký. Mas uma ‘carga’ impressionante de Cais levou-o a ganhar 7,9s ao seu compatriota checo, que significou que passou a liderar por 2,1s: “Foi o inferno, o céu, uma montanha-russa e uma das melhores etapas que já fiz”, disse Cais no final do Pindula. É um troço tão incrível. Forcei muito, os espectadores estavam lá e houve mais fogos de artifício do que no Ano Novo, foi um pequeno Rallye de Monte-Carlo”, disse, entusiasmado, o jovem.

Kopecký, o campeão do ERC de 2013, tinha liderado desde o momento em que impôs o ritmo logo na super especial de Zlín, na sexta-feira à noite. Mas com Cais numa forma impressionante no seu rali local, Kopecký enfrenta desta feita uma verdadeira luta, na sua tentativa de assegurar a nona vitória absoluta em Zlín.

“Quero usar a minha experiência para ser realmente rápido neste tipo de condições”, disse o piloto da Škoda: “É preciso ser um pouco louco e correr algum tipo de risco, o que eu não fiz. Preciso mesmo de terminar este rali nos três primeiros lugares. Temos um dia longo pela frente, vamos tentar, mas não quero correr um risco enorme”, disse.

Andreas Mikkelsen, que foi o mais rápido na PE4, é terceiro na geral e o novo líder não oficial da classificação do ERC depois de marcar provisoriamente três pontos de bónus, o que o coloca dois pontos à frente de Alexey Lukyanuk, que não iniciou a prova depois do seu acidente em testes, no início desta semana: “Foi realmente difícil prever a aderência com as luzes e a lama”, disse Mikkelsen depois de Pindula. “Poderia levar 20s ou plantado no bosque, foi muito difícil”.

O piloto da Toksport Skoda, Mikkelsen está agora 16,6s atrás de Cais, mas confortavelmente à frente do quarto colocado, Simon Wagner, piloto da Eurosol Racing Team, que foi prejudicado por um problema de válvula de escape, de manhã.

Filip Mareš subiu para quinto na geral, depois de ter ficado em segundo na etapa noturna de Pindula. Norbert Herczig (Skoda Rally Team Hungria) é sexto com o Miko Marczyk da ORLEN Team a deslizar para sétimo após uma segunda passagem cautelosa por Pindula.

Efrén Llarena, da equipa de Rallye Espanha, batalhou pela sua posição na estrada, completando a etapa em oitavo, um lugar à frente de Callum Devine, piloto da Motorsport Ireland Rally Academy, o estreante de Zlín melhor colocado após nove troços. Miroslav Jakeš é P10 seguido por Petr Semerád, Yoann Bonato e Martin Koči.

Martin Vlček é 14º na sua estreia no novíssimo Hyundai i20 N Rally2 com o líder do ERC Junior Ken Torn arredondando o top 15 após uma boa exibição no seu Ford Fiesta Rally3 dirigido pela M-Sport Poland.

Jari Huttunen despistou-se no seu Hyundai da equipa MRF Tyres, na PE7. Albert von Thurn und Taxis também não conseguiu completar a etapa, enquanto Adam Březik não conseguiu iniciar o último troço devido a uma falha mecânica. Dominik Stříteský, que marcou um ponto de campeonato na sua estreia no ERC em Roma no mês passado, despistou-se a alta velocidade na PE3 e foi levado para o hospital para observação preventiva.

