ERC, Rali Barum Zlin: Erik Cais ‘despistou-se’ mais do que uma vez no último troço… | AutoSport

Erik Cais é um jovem piloto checo, filho de um antigo piloto, que perdeu a sua primeira vitória no Europeu de Ralis depois de se despistar no último troço quando tinha 20.2s de avanço para Jan Kopecky. O rapaz ficou tão afetado pelo sucedido, que o que fez a seguir ainda lhe valeu adicionar “insulto à injúria”. E ficou ainda mais prejudicado do que já estava. como ele próprio disse numa entrevista fina, talvez volte ainda mais forte, pois o que mostrou no rali deixa perceber que ‘temos’ piloto…

Foi multado pela FIA em 5.000 euros, porque, na sequência do acidente, Erik Cais e Jindriska Zakova, navegador, não permitiram ser ajudados a tirar o carro, que ficou a bloquear o troço, levando à sua interrupção. A especial teve que ser suspensa e os Comissários da FIA multaram o piloto checo em 5.000 euros, devido ao que aconteceu.

“O carro número oito saiu da especial 15 e bloqueou a estrada. A equipa não obedeceu às instruções do organizador da prova, de que o carro deveria ter sido retirado da estrada. Portanto, o troço teve que ser interrompido.

Esse comportamento não é tolerável. Eles não aceitaram que alguém tocasse no carro. As regras são muito claras. Os competidores devem seguir as instruções dos organizadores. Não importa se as instruções são precisas ou não, mas as instruções do diretor da prova devem ser sempre seguidas”.