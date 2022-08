ERC, Rali Barum Zlin: Efrén Llarena, novo Campeão, termina ano fora de estrada… | AutoSport

Efrén Llarena e Sara Fernández, arrancaram para o Rali Barum Zlin com o título europeu de Ralis assegurado em virtude da ausência de Simone Tempestini, mas a verdade é que as coisas não terminaram bem para os novos Campeões Europeus de Ralis, pois despistaram-se violentamente na terceira especial quando eram sétimos da geral a 7.6s da frente.

Só precisavam de terminar em sétimo lugar no domingo, no Rali Barum Zlin, ou que o seu adversário direto (Simone Tempestini) não vencesse, mas tudo se resolveu com antecedência. Só foi pena o ano terminar (muito) fora de estrada, de tal forma que até o motor ‘saltou’ do carro…

Passadas que estão quatro especiais, Jan Kopecky (Skoda Fabia Rally2 evo) lidera com 28.4s de avanço para o seu compatriota checo, Erik Cais (Ford Fiesta Rally2) com Adam Brezik (Skoda Fabia R5) a 30.0s.

Foto Llarena SS3: EWRC/Pavel Vyvlečka