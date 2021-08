ERC, Rali Barum Zlin: Andreas Mikkelsen liderou qualificação | AutoSport

Andreas Mikkelsen começou bem o Barum Czech Rally Zlín, liderando a qualificação ‘chuvosa’ desta manhã.

O norueuguês registou 2m34,711s, tempo mais rápido de todos e com isso irá ser o primeiro a selecionar a sua ordem de partida, o que será crucial devido à forte probabilidade de condições húmidas ao longo do fim-de-semana. O herói local, Erik Cais (Ford Fiesta Rally2) foi segundo na frente de Jan Kopecký (Skoda Fabia Rally2).

Miko Marczyk (Skoda Fabia Rally2) foi quarto na frente de Jari Huttunen (Hyundai i20 R5), que se estreia pelo Team MRF Tyres. Filip Mareš (Skoda Fabia Rally2), o campeão ERC1 Junior de 2019, foi o sexto mais rápido seguido por Simon Wagner (Skoda Fabia Rally2) e Yoann Bonato (Citroën C3 Rally2). Os principais pilotos locais Tomáš Kostka e Miroslav Jakeš completaram o top 10. Efrén Llarena, da equipa de Rallye Espanha, foi 16º após um problema com o diferencial traseiro. Esta qualificação decorreu sem o líder do ERC, Alexey Lukyanuk. O campeão em título bateu nos testes com o seu Citroën C3 Rally2 da Saintéloc Junior Team, danificado demais o carro para estar à partida da prova.