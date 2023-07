ERC prossegue na Suécia com o Rally da Escandinávia | AutoSport

Será a vez de Mads Ostberg? A estrela norueguesa está ‘desesperada’ por aumentar as suas aspirações ao título do ERC no primeiro Royal Rally of Scandinavia. Mads Østberg começa o evento sabendo que o tempo está a esgotar-se na sua candidatura ao título do Campeonato FIA da Europa de Ralis.

Considerando a prova de Karlstad, na Suécia, como a sua ronda ‘caseira’ do ERC, o norueguês Østberg foi sensacional quando as especiais selecionadas para esta semana fizeram parte do percurso do Rali da Suécia, que conta para o WRC.

Agora, ele espera transferir essa forma – e o seu ritmo de pódio no anterior evento do ERC na Letónia – para o Royal Rally of Scandinavia, que utiliza troços de terra rápidos e marca o início da segunda parte da temporada de oito ralis do ERC de 2023: “Espero que as especiais sejam muito boas”, disse Østberg, de 35 anos, que conduz um Citroën C3 Rally2 para a equipa MRF Tyres Dealer Team. “Não tenho experiência destas estradas no verão, só estou habituado aos bancos de neve e ao gelo, mas é um local de que tenho muitas recordações fantásticas.”

Østberg, que é co-pilotado pelo sueco Patrik Barth, é o terceiro na classificação provisória do ERC após quatro provas, 44 pontos atrás do líder Hayden Paddon, que conduz um Hyundai i20 N Rally2 para a BRC Racing Team.

“Ainda temos trabalho a fazer, mas houve pontos positivos [na Letónia] e agora precisamos de encontrar mais [velocidade] porque temos de o fazer se quisermos lutar pelo topo na Suécia”, acrescentou Østberg.

Enquanto Østberg vai tentar a sua primeira vitória de 2023 na Suécia, o letão Mārtiṇš Sesks (Team MRF Tyres Škoda Fabia RS Rally2) está na luta por um hat-trick de triunfos, depois de vitórias de destaque na Polónia e em casa no Tet Rally Liepāja do mês passado. Paddon, por sua vez, pode aumentar a sua vantagem no título com um segundo primeiro lugar da época.

Oliver Solberg, o campeão do FIA Junior ERC de 2020 baseado no Rally2, venceu o WRC2 no Rally da Suécia em fevereiro. Ele é um dos 25 pilotos que competem na categoria ERC1 de nível superior no Royal Rally of Scandinavia e é um dos favoritos a bordo do seu Volkswagen Polo GTI R5.

O evento será um assunto de família para Solberg, com o seu pai Petter, a sua mãe Pernilla e o seu tio Henning a participarem na prova de demonstração Rally Legends: “As estradas suecas no verão são fantásticas, a lista de inscritos é excelente e toda a família vai participar na secção Rally Legends”, disse o jovem de 21 anos.

O regresso dos ralis internacionais à região sueca de Värmland significa que o icónico salto Colin’s Crest está de volta, um facto que não passou despercebido à estrela do FIA Junior ERC, Max McRae.

McRae, nascido na Escócia, é o sobrinho de 19 anos da falecida lenda do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA, Colin McRae, que dá nome ao salto gigante. “Usar o brasão do Colin vai ser muito fixe, vamos levantar a cabeça de orgulho com isso”, disse McRae, cujo pai, Alister, vai estar em ação no evento Rally Legends.

O Colin’s Crest faz parte da especial de Colins, com 9,01 quilómetros, uma versão reformulada e renomeada da famosa prova de Vargåsen. Tradicionalmente, atraía milhares de fãs quando era utilizada no WRC. O salto de 45 metros de Eyvind Brynildsen num Ford Fiesta R5, alcançado em 2016, continua a ser o recorde da Colin’s Crest.

O Royal Rally of Scandinavia apresenta 16 troços com uma distância competitiva de 182,60 quilómetros.

É a primeira vez desde o Rali da Suécia do Sul, em 2003, que a Suécia acolhe uma ronda do ERC.