ERC prossegue com Rali da Hungria

O Rali da Hungria é a segunda etapa do Campeonato Europeu de Ralis 2025 e a primeira em piso de terra da temporada. A prova, que se realiza entre 9 e 11 de maio na região de Veszprém, reúne 65 participantes e é considerada extremamente exigente, com troços rápidos, acidentados e, em alguns casos, em terreno militar.

O romeno Simone Tempestini, vencedor em 2024, procura repetir o feito, enfrentando forte concorrência de nomes como Mads Østberg, Roope Korhonen, Jon Armstrong e talentos locais como Miklós Csomós. A prova conta ainda com várias estreias na categoria Rally2, como Norbert Maior e Max McRae.

Para além da principal categoria ERC1, há um recorde de inscritos na ERC3 (13 pilotos) e um número elevado na ERC4, incluindo 21 jovens no Junior ERC. O percurso inclui troços técnicos, com pedras, saltos e trilhos duros, sendo comparado a uma versão “mini” do Safari Rally.

Tempestini enfrenta a oposição de 28 pilotos na categoria ERC1, baseada no Rally2, incluindo cinco vencedores de eventos do ERC, além de vários talentos locais. Entre eles, destaca-se Miklós Csomós, que terminou em terceiro lugar em 2024.

Equipado com um Toyota GR Yaris Rally2, Roope Korhonen, o vencedor do título FIA WRC3 de 2023 e atual campeão finlandês, junta-se a Csomós e Tempestini na formação da Team MRF Tyres, encabeçando a lista, seguido por Andrea Mabellini (Škoda Fabia RS Rally2).

O vencedor de uma prova do WRC, Mads Østberg, em Citroën C3 Rally2, o duplo campeão polaco Miko Marczyk, Dominik Stříteský, o vencedor do campeonato checo de 2024, e o talento sueco em ascensão Isak Reiersen também constam da lista de inscritos, assim como Jon Armstrong, da M-Sport Ford World Rally Team, e o polaco Jakub Matulka. Jos Verstappen continua a sua campanha inaugural no ERC, depois de ter terminado como o melhor piloto Master ERC no 42º Rali Sierra Morena – Córdoba Patrimonio da Humanidade, no mês passado, liderando a classificação.

Norbert Maior e Max McRae transitam do Junior ERC para o nível Rally2 pela primeira vez, com ambos os pilotos a conquistarem vitórias na categoria no Rali da Hungria em 2023 e 2024, respetivamente.

Para além dos concorrentes do ERC1, um número recorde de 13 pilotos está inscrito na divisão ERC3, baseada no Rally3, e 23 competem no ERC4, que abrange as máquinas de Rally4 e Rally5. Do contingente ERC4, 21 são elegíveis para o Campeonato FIA Junior ERC equipado com Hankook, enquanto nove pilotos estão na luta pelos vários incentivos disponíveis no Troféu ERC Fiesta Rally3.

Os organizadores prepararam um itinerário em grande parte inalterado em relação a 2024, utilizando troços de terra duros – e irregulares em alguns locais – em torno da cidade de Veszprém, a leste da capital húngara, Budapeste, incluindo várias dentro de um complexo de treino militar.

A Etapa de Qualificação de Hajmáskér é a primeira, a partir das 14h16 locais de sexta-feira, 9 de maio, com a super especial Királyszentistván a seguir, a partir das 18h05.

No sábado, dia 10 de maio, há duas visitas às etapas de Hegyesd, Kislőtér e Várpalota, que se realizam em ambos os lados do serviço na Veszprém Aréna.

A segunda etapa, no domingo, 11 de maio, inclui três etapas repetidas: Iszka, Tés e Nagylőtér. A prova de 15,54 quilómetros de Nagylőtér forma a Power Stage quando é repetida às 17:05, enquanto Kislőtér é a etapa mais longa do VI Rali da Hungria com 25,70 quilómetros.