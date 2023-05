ERC prossegue com o Rali da Polónia | AutoSport

Hayden Paddon lidera o Europeu de ralis e também o campeonato do seu País Natal, a Nova Zelândia, depois de ter vencido uma prova desse campeonato no passado fim de semana. Uma longa viagem depois, está na Polónia para tentar manter a liderança também na Europa.

O Europeu de Ralis prossegue com o Rali da Polónia, prova que se realiza de 19 a 21 de Maio. Troços de alta velocidade em pisos de terra constituem o mais recente desafio para as estrelas do ERC e os seus carros.

E com o ERC a fazer 70 anos esta época, é mais do que apropriado que o segundo rali mais antigo do mundo faça parte do calendário de 2023, dando início a uma série de três eventos em pisos de terra.

Com sede na cidade de Mikołajki, na região dos lagos da Masúria, a três horas de carro a norte da capital Varsóvia, o Orlen 79º Rally Poland atraiu uma grande quantidade de participantes – incluindo 58 equipas registadas no ERC – com um percurso de 16 troços e 182,06 quilómetros.

Depois de ter conquistado uma emocionante e popular vitória em casa em 2022, Miko Marczyk, pilotos de 27 anos, está firmemente na luta por uma nova vitória no seu Škoda Fabia RS Rally2: “No ano passado, o nível de competição foi elevado, mas agora o nível vai subir porque os grandes pilotos do WRC, como Mads Østberg e Hayden Paddon, vão estar na prova”, disse. “Isto é muito importante para mim, para me comparar com os melhores pilotos do mundo nas nossas especiais, que são essencialmente rápidas, de quarta e quinta velocidades, com muitas retas e curvas muito rápidas. Mas mesmo que sejamos mais lentos do que eles, podemos evoluir e melhorar muito com esta comparação.”

O Rali da Polónia é também a ronda de abertura do Campeonato FIA ERC Júnior, que dá a 16 jovens talentos a oportunidade de adquirir experiência para uma futura progressão na carreira em carros de Rally4 e Rally5.

A 79.ª edição do Rali da Polónia será um passo para o desconhecido, com as novas especiais de Barczewo e Biskupiec, localizadas a oeste de Mikołajki, a fazerem parte do percurso de domingo e a serem completadas com uma “boa e dura superfície de terra”, de acordo com a organização do evento.

Com 18,58 quilómetros, a prova Świętajno, que se realiza duas vezes no sábado, é a mais longa do rali, enquanto as versões melhoradas de Markowskie e Wieliczki estão incluídas no itinerário, que também inclui a super especial Mikołajki Arena, construída propositadamente para o efeito, em que os pilotos lutam em pares.

Cinquenta e oito equipas estarão na luta pelos pontos do Europeu de Ralis, com um total de 62 carros inscritos, incluindo 31 Rally2, 16 pilotos do Junior ERC e a estreia a nível internacional do novíssimo Renault Clio Rally3, que irá enfrentar o Ford Fiesta Rally3 Evo da M-Sport.

O líder do ERC, Hayden Paddon, piloto da BRC Racing Team Hyundai, que assegurou dois pódios durante o período em que a Polónia foi uma ronda do Campeonato do Mundo de Ralis, veio da Nova Zelândia, onde venceu uma prova do campeonato nacional no fim-de-semana passado.

Efrén Llarena, que defende o título do ERC, conduz pela equipa MRF Tyres, enquanto Tom Kristensson é o atual campeão polaco.