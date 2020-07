ERC: Pedro(s) Antunes e Almeida no Rally di Roma Capitale

Já vimos ambas as duplas no Rali de Castelo Branco agora é a vez dos vermos no Rally di Roma Capitale, para a primeira prova do Europeu de Ralis. Pedro Antunes/Pedro Alves (Peugeot 208 Rally4), Pedro Almeida/Hugo Magalhães (Peugeot 208 Rally4) marcam presença em Itália para a sua segunda prova com os seus novos Peugeot 208 Rally4. Estão inscritos 29 R5, entre eles alguns de nomes fortes dos ralis internacionais, apra além dos ‘habitués’ do WRC: Giandomenico Basso (Volkswagen Polo GTI R5), Alexey Lukyanuk (Citroën C3 R5), Oliver Solberg (Volkswagen Polo GTI R5), Craig Breen (Hyundai i20 R5), Adrien Fourmaux (Ford Fiesta R5 MkII).

Lista de Inscritos – CLIQUE AQUI