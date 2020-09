ERC, Pedro Almeida: “Objetivo é andar rápido, testar o nível competitivo e melhorar o ritmo”

Pedro Almeida e Hugo Magalhães vão estar este fim-de-semana no Rally Fafe Montelongo, prova do Europeu de Ralis, que se juntou à última hora ao calendário e que vai ser aproveitado pelo piloto para testar o andamento com alguns dos melhores pilotos do europeu. “Tínhamos programado este ano fazer um conjunto de provas do ERC – estivemos em Roma- para elevar o nosso nível competitivo e com o ERC em Fafe decidimos fazer a prova, mesmo tendo em linha de conta que já na próxima semana temos prova da Peugeot Rally Cup Ibérica e Campeonato de Portugal”, começou por referir o piloto de Vila Nova de Famalicão, que vai acompanhado pelo fafense Hugo Magalhães.

“O nosso objetivo é andar rápido e próximos dos melhores e mais experientes pilotos do ERC Junior, testar o nível competitivo e melhorar o ritmo ao segundo por quilómetro. É esta determinação que levamos e o desafio que temos pela frente, para um rally muito exigente pela quilometragem, pela sequência de classificativas e pela rapidez do traçado” acrescentou Pedro Almeida. Disputado em pisos de asfalto, o Rally de Fafe Montelongo traz a Portugal os principais pilotos do ERC e disputa-se ao longo do dia de sábado e domingo, em seis classificativas, repetidas por três vezes pelos pilotos, num total de 18 especiais contra o cronómetro. Tendo em conta a atual situação de contingência, o Rally está restrito ao público mas a prova pode ser acompanhada ao pormenor através da TV no canal Eurosport, entidade promotova do evento e que vai transmitir em direto na tv e nas plataformas streaming do Facebook e Youtube várias das classificativas do Rally .