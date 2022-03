ERC: Passaram pelo ERC, o que fizeram no WRC? | AutoSport

O ERC é há muito fornecedor do WRC, se bem que (também há muito) é o topo da carreira para muitos pilotos que não têm meios ou condições para ir mais longe. Sempre foi um ‘campo de treino’ para futuras estrelas do Mundial de Ralis, e como se sabe o Europeu de Ralis tem uma longa história de produção de talentos de topo para o futuro.

Esta é uma lista de apenas alguns dos pilotos que adquiriram experiência no ERC durante as suas carreiras:

Sébastien Loeb: vencedor do evento ERC 2000, 2001 > nove vezes campeão do WRC

Ott Tänak: vencedor do evento ERC 2014 > campeão do WRC 2019

Thierry Neuville: Vencedor do evento ERC 2011 > Hyundai WRC piloto 2022

Kalle Rovanperä: Piloto do ERC 2017 > piloto da fábrica Toyota WRC 2022

Craig Breen: vice-campeão do ERC 2015 > Piloto da M-Sport WRC 2022

Esapekka Lappi: Campeão ERC 2014 > piloto de fábrica Toyota WRC 2022

Adrien Fourmaux: vencedor do evento ERC 2020 > Piloto da M-Sport WRC 2022

Takamoto Katsuta: piloto do ERC 2016 > piloto da fábrica Toyota WRC 2022

Oliver Solberg: Campeão ERC1 Junior 2020 > piloto Hyundai WRC 2022

Nikolay Gryazin: campeão do ERC1 Junior 2018 > vencedor de eventos WRC2 2019

Jari Huttunen: ERC3 Vice-campeão júnior 2017 > Campeão WRC3 2020

Chris Ingram: Campeão do ERC 2019 > WRC3 terminou no pódio 2021

Kajetan Kajetanowicz: Campeão ERC 2015-2017 > vice-campeão do WRC3 2021

Jan Kopecký: Campeão ERC 2013 > APRC 2014 > Campeão WRC2 2018

Tom Kristensson: Piloto júnior ERC3 2018 > Campeão júnior WRC 2020

Stéphane Lefebvre: Campeão do ERC Junior 2014 > piloto do WRC2 2022

Pierre-Louis Loubet: Piloto júnior ERC1 2019 > campeão do WRC2 2019

Kris Meeke: vencedor do evento do ERC 2009 > penta vencedor de provas do WRC

Andreas Mikkelsen: campeão do ERC 2021 > campeão do WRC2 2021