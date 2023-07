ERC, Oliver Solberg vence Rali da Escandinávia, Hayden Paddon destaca-se no campeonato | AutoSport

Oliver Solberg bateu Hayden Paddon no Royal Rally of Scandinavia, com o neozelandês a aumentar a sua liderança no ERC. O piloto sueco realizou uma espetacular exibição, e depois de ter terminado o primeiro dia 10.2s na frente do seu adversário, concluiu o rali com 22.5s, não sem antes Paddon lhe ter dado imenso trabalho, só tirando o pé na derradeira secção, preferindo olhar para as contas do campeonato.

Pilotando um Volkswagen Polo GTI R5 preparado por si próprio, Oliver Solberg e Elliott Edmondson, seguraram Hayden Paddon e obtiveram a sua terceira vitória no ERC.

Mārtiṇš Sesks, que tinha vencido os dois ralis anteriores na Polónia e na Letónia, manteve a sua segunda posição no campeonato com o terceiro lugar na Suécia, seguido de perto por Nikolay Gryazin que ficou apenas 3.3s mais atrás. Lauri Joona, que estava a fazer a sua estreia no ERC na prova de Karlstad, completou o top 5: “Tenho de dizer que a competição deste fim de semana e o nível de ataque que foi necessário para vencer o Hayden e os outros pilotos foi incrível”, disse Solberg, que se debateu com um problema na caixa de direção na tarde de sexta-feira: “Definitivamente, esta é uma das melhores vitórias. Está bem, ganhei o Rally da Suécia em casa, mas esta é mesmo, mesmo em casa e apenas a uma hora da minha casa. É fantástico, tão duro na última etapa, incrível. Tentei evitar todas as pedras, uma sensação incrível com toda a família a conduzir (o pai Petter e a mãe Pernilla participaram numa prova ‘lateral’). Além disso, o meu melhor amigo [Isak Reiersen] ganhou o Junior ERC, por isso é um momento fantástico. Vamos fazer uma festa a sério”.

Embora tenha sido Solberg quem acabou por ficar no topo da tabela do ERC na Suécia, foi Paddon, ao volante de um Hyundai i20 N Rally2, que marcou o ritmo na etapa de abertura de sábado. O neozelandês foi 2,8 segundos mais rápido do que Solberg e reduziu a vantagem do seu rival para 7,4 segundos, antes de ficar a 6,9 segundos após a PE10.

Apesar de ter referido uma falta de confiança, Solberg recuperou 0,3 segundos na SS11 para iniciar a primeira passagem pela etapa de Colins – completa com o lendário salto Colin’s Crest – liderando por 7,2 segundos.

Com Paddon a lutar contra a subviragem na SS12, que o piloto da BRC Racing Team disse ser “mais arenosa” do que as etapas anteriores, Solberg foi 3,0 segundos mais rápido do que o seu rival para liderar por 10,2 segundos, com apenas a etapa da tarde de quatro especiais para correr.

Mais rápido na SS13 e SS14, o 10º melhor tempo de Solberg na penúltima especial deu-lhe uma vantagem de 25,7 segundos antes da Power Stage, que Paddon venceu para marcar cinco pontos de bónus na sua tentativa de se tornar campeão do ERC em 2023. Ele lidera Sesks por 34 pontos após a quinta ronda de oito, enquanto Mads Østberg permanece em terceiro na série com mais 28 pontos de atraso.

Depois de ter ficado atrás de Mikko Heikkilä – Piloto da The Racing Factory – na luta pelo terceiro lugar na SS9, o impressionante regresso de Frank Tore Larsen ao ERC terminou com um enorme acidente a 8,9 km do teste Tolita de 9,52 km. Embora Larsen e o copiloto Torstein Eriksen não tenham sofrido ferimentos, o seu Polo ficou muito danificado depois de ter capotado na sequência de uma colisão com uma tampa de esgoto escondida.

Quinto à entrada do segundo dia, Nikolay Gryazin ficou atrás de Sesks na SS9, mas estava novamente na frente no final da SS11. Com o quinto a tornar-se quarto após a saída de Larsen, Gryazin estava a caminho de assumir o terceiro lugar quando o azarado Heikkilä foi forçado a parar para mudar um pneu traseiro esquerdo danificado na SS14. No entanto, Sesks tinha outras ideias e ultrapassou o seu colega piloto do Škoda Fabia RS Rally2 para o último lugar por 3,3 segundos.

Filip Mareš disse que terminar em sexto representou a “melhor corrida em terra que já fiz”, enquanto Mathieu Franceschi recuperou de um pião na SS9 – e de uma miríade de problemas de ritmo – para terminar em sétimo, depois de uma pequena recuperação no final da tarde.

Com uma mudança de intercooler após o dia de sexta-feira a curar o problema de potência de Østberg, o norueguês lutou até ao final em oitavo. O ponto alto do evento do piloto do Citroën C3 Rally2 foi, sem dúvida, o seu salto de 47 metros em Colin’s Crest, um novo recorde e dois metros mais longe do que a referência de 45 metros de Eyvind Brynildsen.

Andrea Mabellini e o estreante sueco no ERC Kalle Gustafsson completaram o top 10 em nono e 10º, respetivamente. Apesar de ter batido numa barreira na Power Stage, Gustafsson terminou com 3,3 segundos de vantagem sobre Jon Armstrong na batalha dos Ford Fiesta Rally2s.

Classificação: