ERC: Oliver Solberg quis testar com muita água… Bombeiros molharam-lhe a estrada

O Campeonato da Europa de Ralis (FIA ERC) corre-se em Portugal com o Rali da Fafe Montelongo, entre 2 e 4 de outubro. Com o aproximar da data são vários os pilotos em testes e Oliver Solberg, atual segundo classificado do campeonato, esteve ontem na zona de Lagoa com o Volkswagen Polo GTI R5.

Com previsão de chuva para o fim de semana, o jovem quis testar com o piso molhado e para isso teve uma ajuda externa: os bombeiros locais molharam-lhe a estrada!

Solberg acabaria por concretizar a sessão de testes com o piso bastante molhado, ficando muito agradado com as condições que lhe foram proporcionadas para avaliar o comportamento da sua máquina no asfalto fafense.

Esta próxima quarta-feira realiza-se o teste oficial do FIA ERC, habitual antes de cada prova e aberto a todas as equipas e pilotos que se encontram inscritos na prova organizada pelo Demoporto, na especial de Pena de Galo.