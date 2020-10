ERC: O regresso da Alpine aos ralis

Em 1970 Jean Claude-Andruet tornava-se Campeão da Europa de Ralis com o Alpine A110 1600. Mas, em 2017 o icónico carro voltou e em 2018 já estava presente nas pistas com a Alpine Elf Europa Cup e mais tarde uma versão GT4.

Agora faz o seu regresso, 50 anos depois, aos ralis, no Rali de Fafe/Montelongo com a dupla Zelindo Melegari e Corrado Bonato. A equipa francesa CHAZEL Technologie Course é a responsável pela preparação do Alpine A 110 RGT, da categoria ERC2. De momento a dupla é 5º classificada na ERC2, a mais de 47 minutos da liderança.