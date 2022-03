ERC: O que há de novo em 2022 | AutoSport

Uma nova era está prestes a começar no Europeu de Ralis. A cobertura ao vivo semelhante ao WRC é uma realidade. Dentro de dois dias (11-13 de Março), o Rally Serras de Fafe – Felgueiras – Cabreira e Boticas, acolhe a abertura da temporada 2022. Aqui fica um lembrete das novidades para o ano que se avizinham:

NOVO: Cada troço de cada dia de prova transmitido ao vivo (pode ver-se em diferido, em streaming) os adeptos podem ver ou rever quando, onde e como quiserem através da plataforma WRC+ do Promotor do WRC em http://wrcplus.com/

NOVO: Power Stage em todas as provas, segue o mesmo formato de sucesso utilizado no WRC com televisão ao vivo e pontos atribuídos aos cinco pilotos mais rápidos

NOVO: Após a criação de uma estrutura a dois níveis em 2017, a ERC Junior é racionalizado e funciona como o ERC4 Junior Championship para Rally4 e Rally5 equipados com pneus do parceiro oficial Pirelli.

Os pilotos devem ter menos de 27 anos no dia 1 de Janeiro de 2022 para poderem participar.

NOVO: FIA ERC3 é apenas para carros de Rally3.

NOVO: FIA ERC4 é para carros de Rally4 e Rally5.

NOVO: O ERC Open substitui o ERC2 e é para os automóveis Rally2 Kit, RGT e Grupo N4.

NOVO: Treinos Livres e Qualificação apenas para Rally2.

NOVO: Os 15 melhores pilotos na Qualificação, todos os pilotos prioritários da FIA, qualquer piloto que apareça no top 15 da classificação final do ERC em 2021 ou apareça no top 15 da classificação provisória do ERC da época em curso são obrigados a escolher a sua posição de partida para a etapa de abertura de um evento.

NOVO: No final da primeira etapa, os 15 melhores (em vez dos 10 melhores) voltam a ser invertidos na ordem na estrada para o Dia 2.

NOVO: Os pontos de bónus já não são atribuídos no final de cada etapa de um evento do ERC.

NOVO: Para marcar pontos no ERC, os pilotos devem utilizar pneus fornecidos por um fabricante registado na FIA e Promotor WRC sob um novo sistema a partir de 2022. As empresas de pneus registadas são Michelin, MRF e Pirelli.

NOVO: Todos os eventos têm lugar de sexta-feira a domingo, com excepção do Rally das Ilhas Canárias, que decorre de quinta a sábado e que também acolhe a abertura do ERC4 Junior.