ERC: Nikolay Gryazin vence Rali da Letónia | AutoSport

Depois de ter perdido um triunfo quase certo no Rali da Polónia, quando furou perto do fim, num rali que dominava, desta feita, Nikolay Gryazin (Volkswagen Polo GTI R5), levou o ‘trabalho’ até ao fim e triunfou no Rali da Letónia, segunda prova do Europeu de Ralis.

O russo esteve sempre na frente do rali e bateu Craig Breen (Hyundai i20 R5) por 17.3s com o irlandês a assinar o seu melhor resultado no ERC com pneus MRF em pisos de terra.

No terceiro lugar terminou Alexey Lukyanuk (Citroën C3 Rally2) que começou o rali na sexta posição, recuperando apenas até ao terceiro lugar, queixando-se sempre muito da sua posição na estrada.

Depois do sexto lugar na Polónia, Efrén Llarena (Skoda Fabia Rally2 evo) foi desta feita quarto classificado, mostrando cada vez melhor andamento entre os melhores pilotos do Europeu.

Já Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia Rally2 evo) andou o suficiente para terminar no segundo lugar da geral, mas uma penalização de 60 segundos ‘tramou-o’ logo no primeiro dia.

Aloísio Monteiro e Sancho Eiró (Skoda Fabia Rally2 evo) terminaram o rali na 29ª posição da geral. Nick Loof e Hugo Magalhães (Ford Fiesta Rally4) foram quartos do ERC3 Júnior, a 16.3s do pódio.

Depois de terem entrado nos três últimos troços com 16.0s a separá-los, Lukyanuk ainda poderia tentar chegar a Breen recuperou para 13.3 na PE10, mas na PE11, Bren recolocou a margem em 15.4s acabando aí as esperanças do russo de chegar mais à frente.

