ERC na Estónia: Virves na frente de Linnamäe

Naquela que é a quarta prova do Europeu de Ralis, que se realiza em Otepää, na Estónia, Robert Virves terminou o primeiro dia com Georg Linnamäe 1.0s atrás de si, o que deixa antever uma grandel uta no dia decisivo. Os estónios de 23 e 25 anos, respetivamente, travaram uma emocionante batalha pela liderança e pela possibilidade de vencerem em casa durante toda a etapa de abertura de sábado.

Apesar das condições climatéricas oscilarem entre o sol brilhante e a chuva forte, Virves e Linnamäe tiveram um desempenho sem falhas, apesar da intensidade da sua luta pela vitória.

Após 10 troços, o piloto do Škoda Fabia RS Rally2, Virves, está à frente de Linnamäe, que conduz um Toyota GR Yaris Rally2 por 1,0 segundos, depois dos dois terem trocado de posição pela terceira vez na PEC9: “Para ser justo, é mais uma questão de diversão, porque é quando as coisas normalmente correm melhor”, disse Virves, que anteriormente perdeu um tempo precioso com um ‘momento’ em duas rodas e um pião. “Não há stress extra em competir em casa, apenas tentamos dar o nosso melhor.”

Tendo liderado Virves por 4,8 segundos após a PEC8, Linnamäe não conseguiu manter o seu rival atrás na PEC9. “Ele foi muito inteligente, utilizou os pneus novos para este troço. Para nós, não tínhamos qualquer hipótese com os pneus usado neste troço, que estava muito escorregadio.

É obviamente muito emocionante estar a lutar com um bom amigo. Desde que fiquemos em primeiro lugar, tudo correrá bem”.

Nikolay Gryazin (Citroën C3 Rally2) ‘despromoveu’ Mikko Heikkilä para terceiro por 0,1s. Na PEC10, depois do finlandês da Toyota ter recuperado de um problema de mudança de velocidades na PEC1 e de uma falha na válvula de escape na PEC6. Miko Marczyk (Škoda Fabia RS Rally2) está agora a 11,6 segundos de Heikkilä, em quinto.

Jon Armstrong começou a PEC9 em igualdade de tempo com Mads Østberg na luta pelo sétimo lugar, mas caiu para 11º quando fez um pião após 8,8 km e embateu numa árvore, antes de retomar a prova com danos na traseira do seu Ford Fiesta Rally2. Østberg, por sua vez, perdeu tempo de manhã com um problema de equilíbrio dos travões e uma fuga no para-brisas, mas manteve o sexto lugar durante ao fim do dia.

Hayden Paddon chegou ao final da PEC2 com vapor a sair do seu Hyundai i20 N Rally2 devido a danos causados por uma “grande ‘aterragem’ de nariz num salto a meio do troço”, de acordo com o atual campeão europeu. As rápidas reparações efetuadas pelo seu copiloto John Kennard permitiram-lhe continuar, ao ponto de ter sido o mais rápido na PEC3, depois de ter beneficiado de uma ‘benesse’ da meteorologia. O piloto da BRC Racing Team é sétimo na paragem noturna em Tartu, depois de ter entortado a direção do seu carro ao embater numa pedra na PEC9.

Andrea Mabellini é o oitavo classificado e Mathieu Franceschi, o líder da classificação do ERC, está em nono lugar e revela falta de confiança. Gregor Jeets completa o top 10, seguido por Armstrong e pelo campeão finlandês Teemu Asunmaa, que foi o primeiro a rodar na estrada. O piloto de desenvolvimento da Toyota, Yuki Yamamoto, é 13º e Frank Tore Larsen é 14º, depois de ter sido travado por um problema de direção assistida na PEC9. Seguem-se Kaspar Kasari e Philip Allen.

Depois de ter sido prejudicado por um problema na válvula de escape, Mārtiṇš Sesks estava a caminho de completar a primeira etapa em sexto lugar, mas foi forçado a parar para trocar um pneu danificado na PEC9, caindo para lá do top 15 no processo.

Simone Tempestini também esteve em apuros quando ficou fora de estrada numa curva de alta velocidade à esquerda, a 15,2 quilómetros do início da PEC2, e capotou. Tempestini e o copiloto Sergiu Itu não sofreram ferimentos, mas o seu Fabia RS Rally2 sofreu danos significativos.

O Delfi Rally Estónia termina hoje, domingo, com um percurso cronometrado de 68,32 km que inclui dois troços feitos por duas vezes.

Posições de liderança após sábado: