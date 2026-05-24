ERC: Mikko Heikkilä estreia-se a vencer no ERC após muito drama no Rali da Escandinávia

O finlandês Mikko Heikkilä conquistou a sua primeira vitória no Campeonato da Europa de Ralis ao triunfar no Rali da Escandinávia. Num domingo de autêntica sobrevivência na região de Karlstad, o piloto da TGS Motorsport tirou partido dos erros e acidentes dos seus principais rivais para garantir um triunfo histórico.

A etapa decisiva da prova sueca de terra rápida parecia inicialmente destinada ao jovem estoniano Jaspar Vaher. Contudo, um violento despiste na décima segunda especial retirou o piloto de 19 anos da liderança. O comando foi então herdado por Teemu Suninen, que chegou a dispor de uma vantagem de 5,4 segundos sobre Heikkilä após a secção intermédia do dia.

A resposta de Heikkilä surgiu na décima quarta especial, onde assinou o melhor tempo de forma heroica, apesar de ter sofrido um furo na roda traseira direita. O golpe de teatro final aconteceria na penúltima classificativa, quando Suninen se despistou a escassos 1,8 quilómetros do final do troço, entregando a liderança ao compatriota.

Navegado por Kristian Temonen aos comandos de um Škoda Fabia RS Rally2, Heikkilä controlou a Power Stage para vencer com 15,7 segundos de margem sobre a concorrência.

Redenção após desgostos passados

Com este resultado, o finlandês afasta definitivamente os fantasmas do Rali de Fafe em 2023 e da Hungria em 2024, onde furos e quebras mecânicas lhe roubaram vitórias em cima da meta. “Tentávamos isto há muito tempo”, desabafou Heikkilä. “Foi um fim de semana longo, a lutar por cada décimo de segundo e com forte competição constante. O objetivo era exatamente este e agora podemos estar muito felizes.”

O letão Mārtiņš Sesks segurou a segunda posição, batendo o piloto local Isak Reiersen. O campeão júnior Calle Carlberg herdou o quarto posto após o abandono forçado de Patrik Hallberg na sequência de um furo na derradeira especial.

Foto @World / Red Bull Content Pool

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