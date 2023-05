ERC: Martins Sesks vence Rali da Polónia | AutoSport

Mārtiṇš Sesks, piloto da Letónia, assegurou no Rali da Polónia a segunda vitória da sua carreira no Europeu de Ralis, depois de um desempenho dominante na prova. Depois de ter terminado com oito segundos de avanço para Hydden Paddon no final do primeiro dia, o letão confirmou o triunfo no domingo depois de uma prestação dominante. Com Renars Francis como navegador, e no seu Škoda Fabia RS Rally2, inscrito pela Team MRF Tyres, Sesks completou a primeira etapa de sábado com 8,2 segundos de vantagem sobre Paddon e embora Sesks parecesse inicialmente estar na defensiva quando o seu rival da BRC Racing Team venceu o troço de abertura de domingo para reduzir a diferença para 7,4 segundos, não demorou muito até que o letão de 23 anos voltasse a atacar e com isso construiu um avanço que no final do rali se cifrou em 39,6 segundos face a Paddon.

“É uma sensação muito especial, fazê-lo em casa é uma história em frente ao público, mas fazê-lo aqui na Polónia é completamente diferente, mostra que o carro, a equipa, os pneus, estamos todos prontos para lutar”, disse Sesks, que passa para a segunda posição na classificação provisória, 37 pontos atrás do líder Paddon. “É uma sensação muito boa pilotar para uma equipa tão boa e com um carro tão bom. É um prazer e poder atuar a um nível tão elevado, é muito bom. Toda a gente quer fazer uma declaração, mas nas nossas mentes queremos manter a cabeça baixa e fazer apenas o nosso trabalho.”

O esforço de Paddon na SS9 teve um custo, pois ele completou a especial com um pneu dianteiro direito danificado, o que teria uma grande influência no resultado da luta pela vitória. Com apenas um Pirelli de reserva a bordo do seu Hyundai i20 N Rally2, Paddon teve de tomar uma decisão difícil: “Ou continuávamos a insistir como estávamos a fazer, mas arriscávamos ter outro furo e desistir”, disse. “Quando se pensa no campeonato e nos pontos em jogo, é preciso fazer o jogo inteligente e foi essa a decisão que tivemos de tomar.”

Depois de estabelecer uma sucessão de três tempos de etapa, Miko Marczyk, completou o pódio na sua ronda caseira do ERC, depois de ter vencido a prova no ano passado: “Estou muito feliz porque provavelmente o nosso ritmo foi melhor do que no ano passado, quando vencemos o rali”, disse o piloto do Škoda Fabia RS Rally2. “Se alguém me dissesse antes da prova que eu iria terminar entre Hayden Paddon e Mads Østberg eu diria com certeza que seria perfeito. O melhor ganhou o rali.”

Josh McErlean (Hyundai i20 N Rally2) começou o dia de domingo com 1,5 segundos de vantagem sobre Mads Østberg na luta pelo quarto lugar, mas um pião a alta velocidade a 1,6 km do início da SS13 fez com que caísse para sétimo, uma má recompensa depois de uma forte prestação do piloto da Motorsport Ireland Rally Academy. Østberg venceu a Power Stage e terminou em quarto lugar com o seu Citroën C3 Rally2 da MRF Tyres Dealer Team.

As alterações de afinação feitas durante a noite para evitar que Mikko Heikkilä tivesse de “lutar com o carro” transformaram as perspetivas do campeão finlandês, que passou de oitavo no início do dia para quinto na classificação geral a bordo do seu Škoda Fabia Rally2 Evo.

Mathieu Franceschi completou os seis primeiros depois de a sua abordagem cautelosa às especiais de domingo à tarde ter dado frutos para o jovem piloto francês, que assinalou o seu 24º aniversário ao marcar os seus primeiros pontos na Power Stage em quarto lugar, noutro Fabia Rally2 Evo.

Simone Tempestini seguiu McErlean em oitavo, enquanto Erik Cais terminou em nono, reforçando a sua confiança, seguido pelo campeão europeu Efrén Llarena.

Filip Mareš marcou pontos no ERC pelo segundo evento consecutivo em 11º lugar, depois de ter perdido mais de 40 segundos na manhã de sábado. Dennis Rådström terminou em 12º no seu primeiro evento ERC a bordo de um carro de Rally2, com o seu companheiro de equipa na GN Motorsport, Pontus Tidemand, a terminar em 13º, depois de um pião e uma inversão de marcha na SS14. Grzegorz Grzyb foi o seguinte, em 14º, seguido de perto por Simone Campedelli, que se recuperou de uma saída de estrada na SS14. O campeão britânico Osian Pryce foi 16º na sua estreia no ERC.

Andrea Mabellini era oitavo quando saiu da estrada e embateu em fardos de feno na SS13 e capotou. Acabou por regressar à estrada, mas retirou-se pouco depois. O italiano nunca tinha conduzido em pisos de terra de alta velocidade num carro de Rally2, o que tornou a sua saída tardia difícil de compreender.

A Polónia também acolheu a ronda de abertura da temporada do FIA Junior ERC, com 16 concorrentes de três continentes a partir exclusivamente com pneus Hankook. Com máquinas de tração dianteira, a categoria registou uma elevada taxa de atrito nas etapas muito esburacadas.

A experiência anterior provou ser vital, com o estreante de 2022, Ole Nore, da Noruega, a garantir a vitória no seu Renault Clio Rally4, com 1m02.1s de vantagem sobre o também regressado Norbert Maior, da Roménia, num Peugeot 208 Rally4. O sueco Victor Hansen completou os três primeiros, levando o seu Peugeot 208 Rally4 para casa com menos 1 minuto e 26,6 segundos do que Nore. A digressão de três eventos de alta velocidade em terra do ERC continua no próximo mês, quando o Tet Rally Liepāja receber a quarta ronda da temporada do ERC, de 16 a 18 de Junho.

CLASSIFICAÇÃO: