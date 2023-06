ERC: Martins Sesks vence Rali da Letónia | AutoSport

Mārtiṇš Sesks vence o Rali da Letónia, dando seguimento ao triunfo que já obteve na Polónia, no mês passado. Agora, uma vitória em casa.

O herói da casa, Mārtiṇš Sesks, fez mais uma exibição dominante para se tornar no primeiro duplo vencedor em provas do Europeu de Ralis esta temporada, depois de juntar o triunfo no Tet Rally Liepāja, ao Rali da Polónia que venceu antes.

Triunfando em todos os troços, exceto um, no sábado, o piloto de 23 anos da Team MRF Tyres esteve em forte ascendência desde o início, somando mais dois tempos mais rápidos no domingo de manhã para aumentar a sua vantagem para 34,2 segundos antes do reagrupamento do meio-dia em Liepāja, a cidade onde nasceu.

Embora a sua série ininterrupta de vitórias em troços de terra tenha terminado quando optou por uma abordagem cautelosa na penúltima especial, a sua liderança nunca esteve em dúvida. Isto porque o segundo classificado, Hayden Paddon, também baixou o ritmo na sua tentativa de somar mais um grande número de pontos, preservando o segundo lugar.

Ao iniciar a Power Stage, que terminou o rali com uma vantagem de 41,4 segundos, Sesks chegou ao final com o seu Škoda Fabia RS Rally2, preparado pela Sports Racing Technologies, com uma vitória na especial por uma margem mínima, sendo 0,001 segundos mais rápido do que Paddon, conquistando um máximo de cinco pontos na Power Stage.

“Foi muito especial este fim de semana. Graças aos pneus da Equipa MRF e a todos os que nos rodearam”, declarou um sorridente Sesks no final da prova.

Com a corrida pelo título do ERC 2023 a chegar a meio, Sesks ficou a 30 pontos do líder provisório do campeonato, Paddon, cujo segundo lugar a bordo do seu Hyundai i20 N Rally2 da BRC Racing Team foi o seu terceiro da época.

Apesar da falta de aderência do seu Citroën C3 Rally2, inscrito pela MRF Tyres Dealer Team, Mads Østberg completou o pódio, alcançando o seu primeiro lugar entre os três primeiros desde a ronda inaugural em Portugal, em março.

Robert Virves, o campeão Júnior do WRC, estava destinado a terminar em quarto lugar, mas teve problemas elétricos na última especial, o que fez com que o seu Ford Fiesta Rally2 caísse de quarto para quinto, promovendo o irlandês Josh McErlean, no seu Hyundai, para quarto.

O campeão francês de terra, Mathieu Franceschi, não conseguiu apanhar Virves, terminando 1,8 segundos atrás do estónio, enquanto Mikko Heikkilä chegou a casa em sétimo, vencendo a penúltima etapa depois de um diferencial traseiro partido ter sido substituído na última assistência de sábado.

Georg Linnamäe era quinto ontem à noite, mas hoje teve dificuldades em manter a forma. Danificou a frente do seu Hyundai nos sulcos da segunda passagem de Liepieni, admitindo que o seu carro estava demasiado baixo para as condições dos troços, e chegou ao fim na oitava posição.

O campeão europeu Efrén Llarena foi um desconsolado nono classificado, com o seu companheiro de equipa da Team MRF Tyres, Simone Campedelli, a completar o top 10. Llarena, que foi segundo em Liepāja na época passada, começou o segundo dia com uma nova bomba de combustível instalada no seu Fabia de especificação mais antiga, que escolheu para este evento. No entanto, ele relatou uma falta de potência na paragem do meio-dia.

Filip Mareš e Erik Cais foram os concorrentes seguintes, enquanto o campeão britânico Osian Pryce marcou os seus primeiros pontos no ERC, na sua segunda tentativa, na 13ª posição. Os italianos Andrea Mabellini e Alberto Battistolli completaram a lista de pontuadores em P14 e P15, respetivamente. O resultado foi particularmente importante para Battistolli, que estava a competir no ERC pela primeira vez desde que foi submetido a uma cirurgia ao ombro no início deste ano, embora uma ultrapassagem na oitava etapa quase lhe tenha custado um lugar entre os 15 primeiros.

O novo ERC Royal Rally of Scandinavia é a próxima etapa, com Karlstad, na Suécia, a receber a ação de alta velocidade em gravilha de 6 a 8 de julho.