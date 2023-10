ERC: Mads Ostberg volta a vencer na Hungria | AutoSport

Mads Ostberg, ao volante de um Citroën C3 Rally2, venceu mais uma vez o Rali da Hungria, última etapa do ERC 2023 que terminou hoje em Nyregyhaza. O piloto norueguês só assumiu o comando do rali, que já havia ganho em 2021, a dois troços cronometrados do final e terminou com uma vantagem de 12,8 segundos para a concorrência, uma diferença que, nos moldes em que a prova se disputou, poderiam não ser suficientes se algum sobressalto surgisse.

A prova húngara disputou-se em asfalto muito sujo e tal condição fez sobressair o conhecimento que os pilotos locais detêm das estradas percorridas. Antes de Ostberg, piloto que também já disputou de forma regular o campeonato daquele país, quase só pilotos “da casa” estiveram nos lugares da frente. O primeiro líder foi, contudo, o polaco Miko Marczyk que, com um Skoda Fabia RS Rally2, saiu do primeiro dia de competição, e da super-especial que continha, no comando. No entanto, com a chegada das classificativas “normais”, cau bastante na classificação.

M Sesks // @World / Red Bull Content Pool

Quem assumiu a liderança logo no arranque do segundo dia de ação foi Miklos Csomos. Tudo se configurava para que o piloto do Skoda Fabia Rally2 Evo vencesse no seu país natal mas o piloto acabou abandonando, devido a acidente, na décima das doze provas especiais que davam corpo ao programa. Nessa fase, Ostberg passava para a frente com um avanço de 7,6 segundos mas o futuro vencedor não quis mesmo perder a oportunidade de repetir o seu sucesso anterior no evento e foi o melhor, mesmo que por diferença curta, nos dois troços cronometrados que faltavam disputar.

Ferenc VINCZE // @World / Red Bull Content Pool

Na segunda posição terminou o húngaro Vincze Ferenc. O piloto do Skoda Fabia Rally2 Evo esteve sempre nos lugares do pódio e ainda tentou nos quilómetros finais, sem sucesso, ultrapassar Ostberg. Martins Sesks subiu pela primeira vez ao pódio de uma prova de asfalto do ERC. O letão com um Skoda Fabia RS Rally2 rodou no começo da prova por lugares secundários mas, aos poucos, foi subindo na classificação. Nos lugares imediatos classificaram-se Yoann Bonato com um Citroën C3 Rally2, Frigyes Turan em VW Polo GTi R5 e Erik Cais num Skoda Fabia RS Rally2.

Norbert MAIOR // @World / Red Bull Content Pool

Luta intensa foi aquela vivida no quadro do ERC4 e ERC Junior. Muito acima da concorrência e em duelo emocionante estiveram os dois pretendentes ao título nestas categorias. A vitória e os cetros ficaram na posse do romeno Norbert Maior ao volante de um Peugeot 208 Rally4 que bateu, por 7,1 segundos, aquele que foi o guia dos campeonatos até este fim de semana, o italiano Roberto Dapra, com viatura idêntica. O lugar mais baixo do pódio nestes escalões pertenceu ao esloveno Mark Skulj, a quase 2 minutos dos primeiros com Opel Corsa Rally4.

Texto: João F. Faria