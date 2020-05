ERC: LETÓNIA ADIADA E POLÓNIA DE FORA

O calendário do Campeonato da Europa de Ralis foi uma vez mais reajustado devido à pandemia COVID-19. A série proposta pelo Eurosport tem um calendário reduzido a sete provas devido ao cancelamento do Rali da Polónia.

Inicialmente prevista para 26 de junho, a prova polaca fica sem espaço no calendário para ser efetivada e os seus organizadores preferiram concentrar esforços na edição de 2021 que comemorará 100 anos do evento.

Na temporada reajustada, o Rally Liepaja, disputado na Letónia, passa a estar agendado para 14 a 16 de agosto depois de ter sido primeiro previsto para o final de maio e depois para meados de julho. A situação da pandemia nos países visitados poderá levar a novos reajustamentos no programa da competição.

João F. Faria