ERC: Kopecký conquista a 12.ª vitória no Barum Czech Rally Zlín
Jan Kopecký / Jiří Hovorka ( Škoda Fabia RS Rally2) voltaram a impor-se no seu rali de casa e somou a 12.ª vitória no Barum Czech Rally Zlín, a terceira desde que deixou o ERC a tempo inteiro. O piloto checo, ao volante de um Škoda, assumiu o comando logo na manhã de sábado e não mais largou a liderança, terminando com 10,7 segundos de vantagem sobre Jon Armstrong / Shane Byrne (Ford Fiesta Rally2).
Kopecký, que triunfou pela primeira vez em Zlín em 2009, voltou a mostrar a sua mestria nas estradas de asfalto da Morávia. “Sabia que podia ser rápido. Foi um caminho longo, mas valeu a pena. Um grande obrigado à equipa, ao meu navegador e a todos os adeptos,” afirmou emocionado no final.
Armstrong conquistou o terceiro pódio da sua carreira no Europeu, depois de dois resultados anteriores em pisos de terra, na Polónia. Desta vez brilhou também no asfalto. “Não estava à espera disto. Foi um fim de semana fantástico. Dei tudo o que tinha. Ontem deu para desfrutar mais, hoje foi preciso lutar. O importante foi não cometer erros,” explicou o irlandês.
Andrea Mabellini /Virginia Lenzi fecharam o pódio, a apenas 3,1 segundos de Armstrong, repetindo a presença no top 3 depois da ronda anterior, em Roma. Na luta pelo título, Mabellini ocupa agora o segundo lugar, 11 pontos atrás do líder Miko Marczyk, que foi apenas sétimo. Contudo, com a regra que obriga a descartar o pior resultado no final da época, o italiano parece estar em posição mais favorável: perde um abandono na Hungria, enquanto Marczyk descartará os 13 pontos da Suécia.
“É incrível. Foi fantástico lutar contra o ‘Mister Barum’, mas o seu ritmo é inacreditável. Tenho muita gente a apoiar-me e quero agradecer a todos,” resumiu Mabellini.
Simon Wagner, em Hyundai, foi quarto classificado, à frente de Erik Cais. Filip Mareš, em Toyota, terminou em sexto, logo na frente de Marczyk e de Adam Březík.
No ERC júnior, o sueco Calle Carlberg sagrou-se campeão do ERC Junior, apesar de ter desistido no Barum. Ainda assim, acumulou pontos suficientes para garantir o título, graças às vitórias na Hungria, Polónia e Roma, bem como ao segundo lugar em Espanha. O triunfo vale-lhe um programa no WRC Junior em 2026.
A temporada do ERC prossegue em setembro, no asfalto do Rali do País de Gales, antes da derradeira ronda, também em asfalto, na Croácia, em outubro.
