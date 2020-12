ERC Junior só com os Rally3, devido aos custos

O ERC 2021 vai ter oito provas, muita atenção nos custos globais, terá todos os níveis da Pirâmide da FIA exceção feita aos Rally1, que são reservados ao WRC: Rally5, Rally4, Rally3 e Rally2 são as classes permitidas na competição. O FIA ERC Júnior foi alterado de modo a ficar mais acessível com os Rally3 a substituir os Rally2. O calendário foi feito a pensar na redução de custos. Composto por oito eventos, incluindo quatro em asfalto e quatro em terra, foi delineado de modo a que as deslocações sejam o mais ‘lógicas’ possível. Terá menos provas em ilhas e dois dois eventos ‘back-to-back’ para limitar despesas desnecessárias, como é o caso do arranque em Fafe, seguindo-se 15 dias depois os Açores.

Calendário ERC 2021

1: Rally Serras de Fafe e Felgueiras (Portugal, terra), 12-14 de Março

2: 55º Rallye Açores (terra), 25-27 de Março

3: Rally Islas Canarias (Asfalto), 6-8 de Maio, (*)

4: 77º Rally Polónia (terra), 18-20 de Junho, (*)

5: Rally Liepāja (Letónia, terra), 1-3 de Julho, (*)

6: Rally di Roma Capitale (Itália, asfalto), 23-25 de Julho, (*)

7: 50º Barum Rally Checo Zlín (Asfalto), 27-29 de Agosto, (*)

8: Rally Hungria (Asfalto), 22-24 de Outubro, (*)

(*) = ERC Junior/ERC3 Junior