ERC: Jan Kopecky venceu pela 11ª vez em Zlin | AutoSport

Por João Faria

Jan Kopecky venceu pela 11ª vez o Barum Czech Rally Zlin, prova checa disputada este fim de semana que constituiu a sexta e penúltima etapa do ERC 2023. O checo com um Skoda Fabia RS Rally2 passou para a liderança quase no final do segundo dia de competição e não mais deixou a liderança, terminando com uma vantagem de 14,3 segundos para o segundo classificado, Miklo Csomos, apenas menos 6 décimas de segundo que o avanço que tinha assegurado no decorrer da primeira etepa.

Com as duas primeiras posições estabilizadas desde a véspera, a grande animação esteve centrada na discussão do lugar mais baixo do pódio. O austríaco Simon Wagner detinha a posição a meio do rali e acabou por recuperá-la no final. No intervalo, perdeu tempo numa saída de estrada numa das traiçoeiras valas do evento, ocasião aproveitada por Adam Brezik para subir momentaneamente a um dos lugares do palanque. No entanto, nova boa ponta final de Wagner, permitiu-lhe a recuperação de tão ambicionada posição.

Também Filip Mares esteve em liça pelo posto e acabou por terminar em quinto, a apenas 8 décimas de segundo de Adam Brezik. O top ten deste rali foi apenas ocupado por concorrentes com Skoda e nesse lote ficaram ainda incluídos os checos Dominik Stritesky e Erik Cais, autor duma excelente recuperação depois de perder muito tempo com um furo na véspera, o espanhol Efren Llarena, o francês Mathieu Franceschi e o romeno Simone Tempestini. Timo Schulz foi soberano no ERC4 com um Opel Corsa Rally4, seguido, a distância confortável, pelo local Jaromir Tarabus em Peugeot 208 Rally4. O ERC 2023 termina no começo de outubro na Hungria.