ERC: Jan Kopecky lidera Barum Rally | AutoSport

Por João Faria

Jan Kopecky, com um Skoda Fabia RS Rally2, é o líder do Barum Czech Rally Zlin, penúltima prova do ERC deste ano que se disputa este fim de semana no sudeste da Chéquia. O recordista de vitórias neste evento dispõe de um avanço de 14,9 segundos sobre a restante caravana e está na frente desde a quinta das sete classificativas que compuseram a primeira etapa. No entanto, até aí o rali conheceu cinco líderes em outros tantos troços cronometrados.

O primeiro guia, depois da especial citadina da noite de ontem, foi Simon Wagner. Passaram depois também pelo comando Alexey Lukyanuk, Miklos Csomos e Erik Cais. Foi, aliás, u furo sofrido por Cais na PEC 6 a trazer calma à discussão do primeiro posto. Nos restantes lugares do pódio seguem nesta altura o húngaro Csomos e o austríaco Wagner. Lukyanuk teve problemas na bomba de combustível no final do dia e caiu para o 15º posto enquanto Cais continua a vencer classificativas e recuperou já até ao 11º lugar.

No lote dos dez primeiros classificados todos os concorrentes utilizam Skoda Fabia à exceção de Hayden Paddon, líder do campeonato que, com o habitual Hyundai i20N Rally2, é quinto. O alemão Timo Schulz com um Opel Corsa Rally4 tem estado na frente do ERC4 e dispõe de uma vantagem de 14,3 segundos para o local Jaromir Tarabus com um Peugeot 208 Rally4. A etapa checa do ERC termina amanhã depois de cumprida a segunda etapa que é composta por ronda dupla por traçados míticos como os de Semetin, Pindula e Halenkovice.