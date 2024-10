O neozelandês Hayden Paddon lidera o Rali da Silésia e prepara-se para ser Campeão Europeu, mas as regras em Portugal não permitem que um piloto estrangeiro seja declarado Campeão de Portugal.

Portugal recuperou para a Europa muito atraso ao longo dos últimos 50 anos, mas muita coisa ainda está no século passado…

Hayden Paddon concluiu a primeira etapa do Rali da Silésia com uma mão firme na conquista dos títulos consecutivos do Campeonato FIA da Europa de Ralis. Antes da etapa decisiva de domingo, Paddon lidera Andrea Mabellini por 6,8 segundos, com o rival pelo título Mathieu Franceschi a perder o quinto lugar.

Se as posições actuais se mantiverem inalteradas, Paddon conquistará o título do ERC pelo segundo ano consecutivo com uma margem de 35 pontos a bordo do seu Hyundai i20 N Rally2. “Ser limpo e preciso é provavelmente a chave”, disse o neozelandês, que estabeleceu o ritmo mais rápido em cinco das sete etapas de asfalto de sábado. “Penso que quando se começa a forçar, começa-se a conduzir demasiado e a perder tempo. Obviamente, estamos a carregar peso extra com os pneus extra, há mais coisas a fazer, mas estamos bastante confortáveis a fazer o que estamos a fazer neste momento.”

Enquanto Paddon se destacou no sul da Polónia, Franceschi, que optou por ser o primeiro na estrada, debateu-se com problemas de manobrabilidade, especialmente durante a etapa da manhã, quando as baixas temperaturas ambiente e do solo tornaram as zonas de baixa aderência ainda mais precárias.

Depois de ter conquistado o seu primeiro pódio no ERC na última ronda no País de Gales, Mabellini chegou à paragem de serviço do meio-dia no Estádio da Silésia 1,0 segundos atrás de Paddon, na sequência de uma boa prestação da Team MRF Tyres.

Embora o italiano tenha recuado durante a tarde com o seu Škoda Fabia RS Rally2, continua firmemente no caminho para um segundo resultado consecutivo de segundo lugar, com o seu companheiro de equipa Simone Tempestini a 18,7 segundos, em terceiro.

Miko Marczyk, que venceu a Super Especial de Katowice na sexta-feira à noite, caiu de terceiro para quinto quando saiu da estrada perto do final da SS3. Mas recuperou o quarto lugar no final da prova. “Saímos na parte de gravilha na última curva, estava muito enlameada e foi uma sorte termos regressado após alguns segundos de perda”, disse Marczyk, que é atualmente o terceiro na classificação do campeonato ERC. “Era uma longa curva à direita que apertava, o final da parte de gravilha. Estava enlameada, eu já estava a abrir o acelerador e perdi a posição da estrada para o exterior, por minha culpa.” Depois de a sua equipa AMD Motorport ter efetuado várias alterações à configuração do seu Fabia RS Rally2 com calçado Michelin ao meio-dia para “ter mais precisão”, Franceschi despromoveu Grzegorz Grzyb para quinto na SS7, com Grzyb a cair para sexto, à frente de Jon Armstrong.

A tentativa de Armstrong para um pódio inédito no ERC sofreu um revés inicial quando o seu Ford Fiesta Rally2 perdeu potência antes da marca de dois quilómetros do SS2. O piloto da Motorsport Ireland Rally Academy também se atrasou em SS3 com uma meia-volta. Mas ele mostrou o que poderia ter sido em SS4, garantindo a sua segunda vitória de carreira num troço do ERC, apesar de ter ficado muito longe no final da especial de Gmina Jasienica.

Repetiu a proeza quando a etapa foi repetida durante a tarde. Yoann Bonato (Citroën C3 Rally2) é o oitavo no seu regresso de uma lesão grave, seguido pelo líder do campeonato polaco Jarosław Szeja e Zbigniew Gabryś. A SS7 foi interrompida com bandeira vermelha depois de Meirion Evans ter batido o seu Toyota GR Yaris Rally2 a alta velocidade.

Apesar de ele e o copiloto Jonathan Jackson não terem sofrido ferimentos, com a estrada bloqueada na marca dos 15,6 km, os oficiais do rali foram forçados a parar a ação. Os pilotos suecos Mille Johansson (Ford Fiesta Rally3) e Calle Carlberg, equipados com Hankook, lideram o FIA ERC3 e o FIA Junior ERC, respetivamente. O piloto do Opel Corsa Rally4, Carlberg, também lidera no ERC4. A etapa decisiva de domingo da temporada 2024 do ERC abrange seis etapas numa distância competitiva de 81,56 quilómetros. A ação começa com os 11,45 quilómetros de Marklowice Górne a partir das 08:55, hora local, com a Power Stage da Voivodia da Silésia a arrancar às 16:05.

