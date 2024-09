ERC: Hayden Paddon lidera confortavelmente o Rali Ceredigion

Hayden Paddon lidera o Rali JDS Machinery Rali Ceredigion por 1min 18.7s no final da primeira etapa, preparando-se para consolidar a sua liderança do ERC, isto depois de brilhar no primeiro dia de prova.

Paddon foi inicialmente ultrapassado pelo companheiro de equipa da Hyundai, James Williams, na PEC3, mas o neozelandês regressou rapidamente à liderança, imprimindo um forte ritmo em todas as especiais que se seguiram: “Esforçámo-nos muito [na qualificação] para obter essa vantagem com a nossa posição na estrada e temos tentado aproveitá-la ao máximo”, disse Paddon, do BRC Racing Team, que somou mais duas vitórias nas especiais citadinas de Aberystwyth.

“Tudo está a funcionar muito melhor neste rali com o carro e isso está a tornar o meu trabalho muito mais fácil. Foi um dia muito bom, sem dúvida, mas agora não é tão agradável [ter de gerir uma grande vantagem].”

Chris Ingram, que conquistou o título do Campeonato da Europa de Ralis da FIA em 2019, é o segundo na geral e está a festejar depois de ter somado o máximo de pontos na etapa do campeonato britânico com o seu Toyota GR Yaris Rally2, que está a conduzir no asfalto em modo de competição pela primeira vez: “Foi um dia muito duro, um pouco como um teste”, disse o britânico. “Vamos recomeçar e esforçar-nos um pouco mais amanhã.

Em quinto lugar no início da ação de sábado, Simone Tempestini passou para terceiro na PEC7 na sua estreia com um Volkswagen Polo GTI R5. Mas tudo correu mal para o octacampeão romeno quando terminou a PEC8 com a suspensão traseira direita danificada: “Era uma curva à esquerda com alguma lama, comecei a deslizar um pouco e fomos parar à relva”, disse Tempestini. “Não sei exatamente o que aconteceu, mas batemos em algo e parece que a suspensão tem algum problema.”

O atraso de Tempestini promoveu Keith Cronin para terceiro, mas o irlandês perdeu tempo nos troços de citadinos do final do dia e caiu para quinto, atrás do candidato ao título do ERC Mathieu Franceschi e Miko Marczyk. Cronin está a tentar ganhar o quinto título britânico, um recorde, mas disse estar sem confiança esta manhã.

Andrea Mabellini é sexto pela Equipa MRF Tyres, com Callum Devine em sétimo, seguido por Osian Pryce, duas vezes vencedor do Rali Ceredigion. Jon Armstrong recuperou de um pião e de um pneu dianteiro direito danificado para completar a primeira etapa em nono da geral com o triplo campeão britânico Matt Edwards a fechar o top 10.

James Williams saltou do 10º lugar para o segundo, a 1,4 segundos de Paddon, com o tempo mais rápido na PEC3, para a sua primeira vitória na etapa do ERC por 4,2 segundos. O galês disse: “Foi complicado. Esta foi a minha etapa em casa. É uma sensação incrível passar por ela àquela velocidade. Estou muito feliz com isso, não consigo expressar em palavras”.

No entanto, o líder do campeonato britânico acabou por se retirar após 1,5 km da PEC4. Tanto ele como o copiloto Ross Whittock não sofreram ferimentos. Mas com o i20 N Rally2 da Williams a bloquear a estrada, a ação da etapa foi interrompida após 10 carros terem passado.

A penúltima ronda da temporada 2024 do ERC termina domingo com mais quatro troços, começando com o troço DC Autos Bethania de 10,74 km a partir das 08:33. A Spencer Quantum Hafod Power Stage, que encerra a JDS Machinery Rali Ceredigion, tem início previsto para as 14h05.