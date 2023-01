ERC: Fotógrafo português vence prémio | AutoSport

O fotógrafo português Ricardo Oliveira ganhou o prémio ERC Fotografia Digital do Ano, numa votação feita no site FIAERC.com.

A sua imagem de Ricardo Teodósio e José Teixeira, no Hyundai i20 N Rally2 no Rally Serras de Fafe – Felgueiras – Cabreira e Boticas do ano passado, foi a mais votada na sondagem, numa lista restrita de 11 fantásticas fotos submetidas pelos melhores fotógrafos da ERC.

Em segundo lugar ficou o André Lavadinho, que fotografou o campeão Efrén Llarena na mesma poça de água no Fabia Rally2 Evo. Mais uma vez o talento português reconhecido, desta vez fora das pistas.