ERC: Europeu de Ralis com várias mudanças | AutoSport

Foram introduzidas várias alterações no regulamento desportivo do Campeonato da Europa de Ralis para 2024, todas elas destinadas a trazer melhorias à competição, um pilar do calendário internacional desde 1953.

Para facilitar a transmissão em direto da Qualificação, o intervalo entre cada carro será aumentado para dois minutos nas provas de asfalto, que é o mesmo tempo de intervalo das provas de terra.

Em vez de selecionarem a sua ordem de partida para a primeira etapa, os pilotos elegíveis iniciarão a prova de asfalto de acordo com os resultados da Qualificação. Nas provas de terra, a ordem de partida será inversa à da classificação da Qualificação. O evento de Seleção da Ordem de Partida deixará de se realizar.

Todas as equipas ERC1 partem com intervalos de dois minutos na primeira etapa de uma prova, com os 15 primeiros a partirem com dois minutos de intervalo na etapa seguinte e todos os outros carros com intervalos de um minuto.

O tempo de reagrupamento antes da Power Stage foi aumentado de 40 para 50 minutos para permitir que as equipas líderes do FIA Junior ERC possam rodar primeiro na estrada, como parte dos esforços para aumentar ainda mais a visibilidade e o perfil do campeonato.

Os eventos continuarão a decorrer durante quatro dias, desde o início dos reconhecimentos até ao final da Power Stage. No entanto, as novas regras para 2024 aprovadas pelo Conselho Mundial permitirão aos organizadores de eventos programar um dia adicional para os reconhecimentos, desde que solicitem e recebam a aprovação da FIA. Entretanto, foram também aprovadas as taxas de inscrição no campeonato para 2024.